Перевозчик бросил 2 тонны нефрита на парковке, испугавшись уголовного дела Фото: Евгений САЗОНОВ

Во время очередного обхода организаций в Иркутске сотрудники прокуратуры обнаружили на парковке для грузовиков необычную находку. Прямо посреди площадки стоял огромный кусок нефрита весом более двух тонн! А самое странное, что никто не знал, откуда он взялся и кому принадлежит.

"Поскольку владельца огромного камня найти не удалось, прокурор Ленинского района подал заявление в суд, чтобы минерал признали бесхозным и передали его в собственность Российской федерации", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Но как же большой кусок нефрита попал на автостоянку в Ленинском районе Иркутска? Ведь камень стоит достаточно дорого и бросать его на улице было бы опасно - любой может найти его и украсть. Однако возможное объяснение этой ситуации все же можно найти. Скорее всего, все дело в новой редакции статьи Уголовного кодекса номер 191, в которой говорится об ответственности за незаконную продажу драгоценных камней.

"В январе 2020 года была введена новая редакция статьи 191 УК РФ, по которой к уголовной ответственности привлекаются не только те, кто занимается незаконным оборотом дорогих минералов, но и те, кто занимается их хранением, отправкой, пересылкой и перевозкой, - пояснили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Под действие этой статьи попадают такие камни, как янтарь, нефрит и другие".

Поэтому, скорее всего, перевозчик слишком поздно узнал об уголовной ответственности за доставку камня и постарался таким образом замести следы. Так что теперь огромный дорогой минерал перейдет в собственность Российской Федерации.