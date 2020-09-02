Отчима, который сжег в печи ребенка-инвалида, осудили на 17 лет

Отчим сжег в печи ребенка-инвалида, пока матери не было дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апрель 2019 года. В одном из домов Зимы происходит очередная бытовая ссора между сожителями - ничего необычного, такое случается каждый день. Двоих детей нет дома - им повезло не слышать ругань родителей. С ними осталась только малолетняя дочь-инвалид. Она не может ни ходить, ни разговаривать, поэтому ей остается только наблюдать за очередным скандалом. Через некоторое время мать решает пойти по делам и оставляет свою дочь мужчине, который к тому времени уже успел сильно напиться.

"Озлобленный из-за скандала и недовольный тем, что его оставили присматривать за малышкой, нетрезвый сожитель решил, что нужно срочно избавиться от ребенка, который его так раздражает", - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Он достал ничего не подозревающую девочку из детской кроватки, засунул поглубже в топку печи, как следует заложил дровами и поджег. Пламя быстро охватило малышку, но беззащитная девочка никак не могла ни выбраться из западни, ни позвать на помощь. В итоге она сгорела заживо - от нее осталось только обугленное тело. Вернувшаяся домой мать была в ужасе. Она вызвала полицию, и мужчину арестовали.

Расследование этого дела продолжалось несколько месяцев. Только недавно оно дошло до суда. Накануне состоялось финальное заседание, на котором злоумышленнику огласили приговор - 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.