Иркутская область приняла участие в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Фото: ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Иркутская область стала частью масштабного всероссийского проекта. Его участники стартовали на автомобилях из разных концов страны, чтобы рассказать жителям о проблемах ВИЧ и СПИДа. Экспедиция посетит около 200 городов в 45 регионах.

Когда Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» добралась до Приангарья, в пяти городах региона - Усолье-Сибирском, Шелехове, Ангарске, Братске, Иркутске - брендированные автомобили превратились в мобильные пункты тестирования.

С 19 по 24 августа жители региона могли бесплатно сдать экспресс-тесты на ВИЧ. За шесть дней специалисты взяли около 1886 проб. В том числе были организованы два ночных тестирования: в районе баров на улице Карла Маркса и в Ново-Ленино. В финальный день акции иркутяне получили возможность пройти бесплатное анонимное тестирование не только на ВИЧ-инфекцию, но и на вирусные гепатиты В и С.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай на торжественной церемонии, посвященной завершению мероприятия в нашем регионе, отметил, что нынешняя акция стала самой масштабной за всю историю.

- Мы часто говорим о необходимости заботиться о близких. Забота - это в том числе сдать тест на ВИЧ, - сказал Олег Салагай.

Фото: ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

По данным на начало августа, в Иркутской области зарегистрировано около 30 тысяч ВИЧ-инфицированных. Глава региона Игорь Кобзев отметил, что задача медиков не только информировать жителей о возможностях лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, но и обеспечить своевременную диагностику заболевания.

- Борьба с ВИЧ развернута по всем фронтам. У нас есть современный Центр СПИД, профессиональная команда медиков, необходимое оборудование, апробированные инновационные технологии. При этом любые дополнительные меры - такие, например, как эта акция, - особенно важны. Я искренне признателен ее организаторам в лице Министерства здравоохранения Российской Федерации и лично Олегу Салагаю за активную гражданскую позицию, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Фото: ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Юлия Плотникова, главный врач Иркутского областного центра СПИД, напомнила, что этот проект, являющийся эффективным инструментом в противодействии ВИЧ-инфекции, был реализован в регионе в третий раз.

Фото: ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

- Каждому важно знать свой ВИЧ-статус, ведь в первую очередь это ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких. Сегодня своевременная терапия позволяет человеку с ВИЧ жить полноценной и счастливой жизнью, рожать здоровых детей, а государству - сохранить трудовой потенциал. Противодействие распространению социально-значимых заболеваний является безусловным приоритетом государственной политики, объединяющей усилия как медицинских специалистов, так и органов власти, гражданского общества, бизнеса и других заинтересованных сторон. В Прибайкалье за последние годы удалось достичь значительных результатов в снижении заболеваемости и смертности, выполнить указ президента по искоренению передачи ВИЧ ребенку от матери. И все это благодаря увеличению охвата терапией и подобным акциям.

Фото: ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

После Иркутской области экспедицию принимает Красноярский край. Проект продолжает свое движение по стране. Помимо бесплатного и анонимного тестирования в регионах проходят информационно-разъяснительные семинары для врачей. Самый масштабный из них состоялся в Иркутском областном центре СПИД.