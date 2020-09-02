Диктант Победы в Иркутске 2020: где, когда, как принять участие Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Знать, чтобы помнить». Жители Иркутской области 3 сентября присоединятся к всероссийской акции, посвященной памятной дате – 75-летию окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Диктант Победы в Иркутске 2020 писать будут в один день со всей Россией. Кстати, в этом году памятная акция пройдет еще в 75 странах мира. Участникам проверки знаний придется ответить на 25 вопросов, пять из них будут касаться Приангарья (это нововведение 2020 года: добавилось 5 вопросов, касающихся региона, где проходит диктант).

«На написание диктанта дается 45 минут», - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области. – «В Приангарье подготовили 125 площадок, где написать диктант можно очно. Конечно, с соблюдением все санитарных норм».

Диктант Победы в Иркутске 2020: как принять участие

Чтобы заявить о своем участии, нужно зарегистрироваться на сайте акции – диктантпобеды.рф. Выбрать регион и населенный пункт, выйдет список всех площадок в вашем городе, после – выбрать подходящую вам. Для авторизации нужно будет указать свой номер телефона, чтобы получить пароль для входа в личный кабинет. В нем вы, кстати, сможете и узнать результаты диктанта после их проверки.

Диктант Победы в Иркутске 2020: свободные на 2 сентября площадки

Написать диктант можно на нескольких площадках. На 2 сентября еще есть места в «Гуманитарном центре - библиотеке имени семьи Полевых» в м-не Университетский, в библиотеке №16 на ул. Лермонтова, в библиотеке № 9, что в Спортивном переулке, в библиотеке №5 на ул. Сибирских партизан. Свободных «парт», чтобы пройти Диктант Победы в Иркутске 2020 на самой крупной площадке в регионе – Библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского – уже нет.

Диктант Победы в Иркутске 2020: можно написать он-лайн

Если по какой-то причине вы не сможете принять участие в акции Диктант Победы в Иркутске 2020 очно, не расстраивайтесь! Сделать это можно в режиме он-лайн. Для этого на телефон нужно установить одноименное приложение. Так же необходима будет регистрация.

Диктант Победы в Иркутске 2020: как подготовиться

На сайте диктантпобеды.рф есть тесты прошлых лет. Можно для разминки пройти их. Организаторы всероссийской акции советуют освежить знания на сайте Российского исторического общества.

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