Судьба Цесовской Набережной

Инвестор предлагает соединить набережную от мемориала «Вечный огонь» до Глазковского моста и создать там общественное пространство. Фото: Архив компании

Велосипедные дорожки, зона для неспешного променада, спуск к берегу в виде террасы, библиотека для всех желающих, скамейки, арт-фигуры и даже рояль - все это может появиться в Иркутске, в самом его историческом сердце – на Цесовской Набережной. Амбициозную, но реально исполнимую концепцию развития застройки территории от Вечного огня до Глазковского моста представил частный инвестор в Думе Иркутска. Руководитель компании, владеющей участком бывшей ТЭЦ-2, «Иркутск Девелопмент» Евгения Пуляевская уверена: общими усилиями можно создать комфортную среду и подарить любимому городу новое место отдыха.

Архитектор с мировым именем

Что предлагают разработчики проекта? Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, как сегодня выглядит берег Ангары. Если идем от Вечного огня, то упираемся в… забор. За ним некогда возвышались трубы старейшего в Иркутске теплоисточника – ТЭЦ-2. Их демонтировали в прошлом году. Объект более 10 лет не эксплуатировался и, скажем, морально устарел. К тому же не являлся памятником - ни историческим, ни культурным. Здесь же заброшенная территория и бывшей чаеразвесочной фабрики. Словом, едва ли не промзона в самом центре Иркутска, где совсем рядом много веков назад стоял острог. К берегу подойти сложно, неуютно, да и, собственно, незачем. Гулять в этом месте – удовольствие сомнительное. Но за дело взялись архитекторы и увидели его будущей точкой притяжения горожан и гостей города.

- Сегодня эта заброшенная территория недоступна для людей,- говорит руководитель компании-инвестора «Иркутск Девелопмент» Евгения Пуляевская. - Нашей же главной мыслью при разработке концепции благоустройства было создание в Иркутске непрерывной прогулочной набережной – от Ушаковки до плотины ГЭС; единого общественного пространства, где можно было бы и гулять, и кататься на велосипедах/роликах, и заниматься спортом/творчеством, и посидеть в кафе/ресторанах.

При этом благоустройство подразумевает не просто лавочки, ограждения и фонари. Над проектом работала целая команда архитекторов. Привлек инвестор и мастера с мировым именем: Кенго Кума из Японии входит в пятерку лучших архитекторов мира. Он много работал над пространствами в Европе и Америке. Иркутская набережная – это его первый проект в России! Здесь он, вдохновившись сибирскими пейзажами, представил свое видение застройки.

- Это жилые дома разной этажности, - рассказывает Евгения Пуляевская. - Они гармонично встроены в окружающую природную среду с обязательным использованием дерева. В дизайне визуально читаются белые березки. При этом главное - дворы открыты, нет никаких шлагбаумов и ограничений. На первых этажах кофейни, лавки, мастерские. Дворы - на крышах, что широко практикуется в мире, а парковки – подземные.

- Исключен сквозной проезд транспорта вдоль берега, - добавляет Андрей Белопольский, генеральный директор ООО «СТБ Проект». – Только пространство для пешеходов. Для этого даже предусмотрена пробивка улиц Марата и Гершевича до набережной.

Кстати, построят, а точнее, реконструируют и инженерные сооружения - насосную станцию и подстанцию, которые обеспечивают электроэнергией и теплом центр Иркутска. Обновленные объекты будут «упакованы» так, что органично впишутся в благоустройство благодаря стилизованной архитектуре.

Берегоукрепление даст развитие

Концепцию, которую мы расписали, не иллюзия. Она очень реальна. Проект еще осенью 2018 года победил в открытом конкурсе на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию застройки территории в границах улиц Цесовская Набережная, Сурикова, Ленина и Степана Разина. Его проводила администрация города. По его итогам, кстати, были подготовлены рекомендации для внесения изменений в градостроительную документацию города. Так, в генплане с набережной убрана магистральная улица.

Но с окончательным исполнителем администрация все-таки еще не определилась. И даже правильно, потому что на территории, которую собираются приводить в порядок, есть и другие собственники земельных участков. Требуется досконально, со всех сторон учесть мнения и пожелания всех инвесторов и общественности. Только после этого будет выработано решение.

- Мы готовы профинансировать разработку проектно-сметной документации на благоустройство Цесовской Набережной, - говорит Евгения Пуляевская. - Нам интересен этот проект, который активно обсуждаем и с общественниками: например, обществом «Велосипедный Иркутск» и градостроительной школой. Я как жительница города и мама троих детей мечтаю увидеть на заброшенной территории комфортную среду.

Но есть одно но: чтобы осуществить все это, администрации необходимо провести берегоукрепление. Только после этого начнется новая жизнь Цесовской Набережной. Проект берегоукрепления уже делал иркутский институт ГипродорНИИ, он требует корректировки. На это планируется заложить средства в бюджете города на 2021 год.

Планируется, что и берегоукрепление, и благоустройство набережной будут проводиться параллельно и к 2025 году Иркутск получит новое современное общественное пространство.

Здание насосной станции будет стилизовано под архитектуру первой половины ХХ века. Фото: Архив компании

Поддержка есть

Уже сейчас инвестор работает на площадке. Так, на Цесовской Набережной возрождают Курбатовские бани. Они были построены в начале прошлого века. Уникальные архитектурно-инженерные сооружения пришли в запустение в 1990-е, а снесены в 2011-м. Скоро они станут банным комплексом с 25-метровым бассейном, гостиницей, рестораном и кофейней, доступным всем желающим.

Если же вернуться к самой набережной, то в целом депутаты Думы Иркутска одобрили проект, отметив, что это редкость, когда инвестор сам приходит и презентует общественности свои задумки.

- Импонирует такой подход инвестора, - сказал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. - Важно, что он дает сигнал другим игрокам рынка. Нам нужны эти импульсы. Отмечу, что подобных проектов в Иркутске не было и мы делаем все, чтобы в городе появилась набережная такого высокого уровня. Особенно нам понравилось, что она будет открытой и доступной для всех.

- Наш слоган звучит, как украсить набережную, и никак иначе, - заключила Евгения Пуляевская.