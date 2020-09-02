В августе тексты на сайте иркутской «Комсомолки» просмотрели более 2 миллионов раз. Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Когда – то эти цифры казались фантастическими. Но нынче все перекочевали в интернет. Редко у кого сегодня нет своего аккаунта в соцсетях, а то и нескольких. Мало кто не пользуется электронной почтой и не просматривает новости в смартфоне по дороге домой. Кстати, мы точно знаем, сколько среди таких жителей региона читателей «Комсомолки».

В августе тесты «КП» - Иркутск просмотрели 2 млн. 193, 5 тысяч раз. Их читали 945, 8 тысяч посетителей. И около 70% знакомились с ними со своего смартфона. Для того, чтобы это было максимально комфортно, сайт kp.ru в новом дизайне сделали максимально адаптивным. Экран уменьшается в зависимости от размеров вашего гаджета, а читать тексты стало еще удобнее.

Говоря, что знаем о наших читателях все, мы практически не лукавим. Современная журналистика – это не работа наугад, как было когда-то. Счетчики аккуратно сводят воедино основные данные. И мы знаем, например, что основная наша аудитория –это взрослые, серьезные люди, которые, как говорится, принимают решения. В августе треть читателей, заходивших на наш сайт, уже отпраздновала 55-летие, четверть – от 35 до 44 лет, около 20% - от 45 до 55.

Примерно одинаковое число читателей заинтересовалось нашими заметками и статьями, зайдя в рекомендательные системы Яндекса и Гугла либо найдя их по поиску в сети. Каждый десятый - электронный «подписчик» - это тех, кто сделал закладки в браузере и всегда заходит на страницу, примерно столько же попадает на сайт с новостей Яндекса, Гугла и из соцсетей. Кстати, количество тех, кто следит за публикациями журналистов в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме, постоянно растет. Сегодня эта аудитория – больше 82 тысяч. Присоединяйтесь!