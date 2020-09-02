Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Иркутске:бабье лето придет, но не сейчас. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето продолжается! По крайне мере, на ближайшие несколько дней его, как обещают метеорологи, точно хватит. А что потом? А потом, увы, осень, без вариантов. Сентябрь же!

- Вся эта неделя в Иркутске будет еще вовсе не осенней, - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. – Самое настоящее лето стоит, днем до +22…+25, а к пятнице воздух в городе прогреется и до +27. Правда, могут быть дожди, но не затяжные.

Жаль, но все это благолепие закончится уже в воскресенье, 6 сентября, когда погода испортится и похолодает. На западе региона, в Тайшете и Нижнеудинске, ненастье наступит даже раньше - в пятницу. Впрочем, как говорится, пора и честь знать. К 10 сентября традиционно в Приангарье становилось холоднее. Правда, синоптики уверены, что тепло еще вернется. На ненадолго. Все-таки это прогноз погоды на сентябрь в Иркутске, а не на август, увы...

- Бабье лето, так в народе по традиции называют ту пору после первых холодов, когда возвращается теплая погодка, ожидается где-то 15-20 сентября, - говорит Юлия Янькова. – Она простоит несколько деньков, хотя, конечно, хотелось бы подольше. Днем ждем +20..+25, а вот ночи могут быть уже прохладными.

Но сибиряки и за это благодарны. Тем более, что к концу месяца гарантированно придет настоящая осень с дождями, дневными температурами +10..+15 и ночными около нуля, а то и ниже. Кстати, это не так и плохо. Такая осень считается хорошей. А на севере региона погода будет еще и лучше, чем обычно.

Такова погода на сентябрь 2020 в Иркутске.