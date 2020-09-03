Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 сентября: 1277 человек в регионе лечат амбулаторно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 3 сентября. В Иркутской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. В регионе ежедневный прирост заболевших все еще не малый – за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 70 человек. Стоит отметить, что это число на данный момент самое низкое после прохождения в регионе пика заболеваемости. Общее число случаев заражения в Приангарье 17 100. Из этого числа, к счастью, выздоровели уже почти пятнадцать тысяч пациентов – 14 968 (плюс 119 за сутки).

«В больницах остаются 582 заболевших, из них 24 находятся в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Амбулаторно лечение получают 1277 инфицированных».

К несчастью, 3 сентября стало известно о смерти еще трех пациентов от COVID-19. Общее число жертв пандемии возросло до 276: причиной смерти 192 является коронавирус, еще 84 зараженных скончались от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус, статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 3 сентября: Чемпионат мира по хоккею с мячом под угрозой

Сложившаяся в мире ситуация из-за пандемии коронавируса привела к тому, что три сборных не могут приехать на чемпионат мира по хоккею с мячом. Команды США, Германии и Швеции сообщили, что не могут прилететь из-за «коронавирусных» ограничений. Так, трех команд из восьми – не будет.

Напомним, мировой турнир должен был состояться в апреле, но из-за COVID-19 был перенесен на октябрь и вновь соревнование лучших хоккеистов под угрозой.

Коронавирус в Иркутске, 3 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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