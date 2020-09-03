Дело о краже 13 миллионов рублей у пайщиков потребкооператива передано в суд Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутске завершилось расследование уголовного дела по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере». 38-летнюю председательницу потребительского кооператива подозревают в том, что она завладела вкладами пайщиков.

«Женщина обещала до 84% годовых за пользование вложенными деньгами», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Активно рекламируя предлагаемые услуги, неоднократно меняла адреса местонахождения своей кредитной организации».

Следователи установили, что женщине доверили свои средства 24 человека, большинство из них - пенсионеры. Общая сумма ущерба оценивается в 13 миллионов рублей.

«Сотрудниками следственных органов проведено 7 обысков, в том числе и у родственников задержанной», - отмечают полицейские. – «Для доказывания вины предполагаемой злоумышленницы осуществлено более 30 технико-криминалистических экспертиз, в числе которых бухгалтерская и почерковедческая».

Сейчас «председатель» находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено и передано в Кировский суд Иркутска.

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