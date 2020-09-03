"Пахать по 24 часа в сутки без отдыха": эксперты о том, каково это – быть губернатором.

«Три дня и одна ночь выборов» - новый проект ТИВИСИ и «Комсомольской правды» о голосовании. Он стартовал второго сентября.. Ежедневно, с 14:00 до 19:00 вместе с экспертами в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске), на сайте irk.kp.ru и телеканале ТИВИСИ обсуждаем подробности предвыборных баталий. В первый день марафона гостями студии стали депутат Государственной Думы РФ Александр Якубовский и профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб. Говорили о многом, в том числе – о тех сторонах профессии политика, о которых мы обычно и не задумываемся. Запись прямого эфира можно посмотреть полностью на YouTube – канале радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Александр Якубовский: Острота предвыборной гонки накалилась

Депутат Государственной Думы Александр Якубовский оценивает ситуацию в Иркутской области.

Иркутская область выбирает вектор развития

Сейчас тот период, когда начала накаляться острота предвыборной гонки. Она стала развиваться более динамично и интересно. Хотя такого накала, как в 2015 году, нет. Но при этом мы должны понимать, что на ближайшие 5 лет мы для региона фактически выбираем вектор развития.

О «протестном регионе»

Ярко выраженных протестных настроений в Иркутской области я не чувствую . Почему Приангарье стало регионом свободного выбора? Потому что люди голосуют, выбирают того кандидата, который им нравится, пришелся по душе. Не всегда это приводит к логичным последствиям, но это выбор людей, его важно и нужно принимать и дальше работать уже с теми людьми, которых наши земляки предпочли.

Губернатору нужно проработать 10 лет, чтобы приобрести вес

При этом лет десять приблизительно надо проработать губернатором, чтобы наработать нужные связи и решать вопросы быстро. А в Иркутской области сменяемость глав администраций региона очень высока Шанс прекратить эту историю есть. Нужно выбрать губернатора, который готов к этой напряженной работе. Я не завидую ни одному губернатору. Это адский труд. Забыть о семье, вникнуть во все вопросы, сформировать команду. И никогда ты всем мил не будешь.

Профессор, доктор исторических наук Станислав Гольдфарб: Народ на мякине проведешь!

О работе губернатора

- Работа любого градоначальника, губернатора - гигантская трудоемкая, ежедневная, многочасовая, без перерыва. Я боюсь, что даже во сне они работают. Ребята, те, кто хочет пойти в губернаторы, в мэры, вы на себя пиджаки – то эти примерьте! Вы готовы 24 часа без сна и отдыха пахать? После этого сесть в самолет, улететь в Москву на совещание и в тот же день вернуться обратно? Это и физически очень тяжелая работа. И интеллектуально тоже. Тот, кто хочет идти на высокую административную должность, должен еще второй пиджак прикинуть. Готов ли я читать день и ночь, встречаться с людьми?

О прессе

- Независима пресса? Вся пресса она кому-то принадлежит. Это точно такой же институт коммерческий, как малое предприятие или большое предприятие. У него есть собственники. Вот «Московский Комсомолец», редактор Павел Гусев – он собственник газеты. В одном лице. А «Комсомольская правда» это акционерное общество. Там много собственников. Как себя позиционирует «Комсомольская правда»? Да очень просто. Вот уже много лет я заранее, как человек, который отвечает за Восточную Сибирь, говорю – у нас грязи не будет по определению. Милости просим, посадим за стол, будем разговаривать. Но грязи не будет.

Мы считаем себя государственниками. И мы будем объективно освещать позиции. Для нас важен факт, а никак не интерпретация его с точки зрения мнения журналиста. Кто такой журналист, чтобы свое мнение навязывать читательской аудитории? Он может быть очень талантливым, он может быть со своими идеями, его может быть очень приятно читать. Но я против того, чтобы журналист залезал на броневик и говорил - все направо, или все налево. Давайте оставим людям это. Политикам, для которых это хлеб насущный. Мы у себя будем все-таки комментировать, мы будем все-таки информировать. Но мы ни в коем случае не будем воспитывать и принуждать.

О политиках

- Я считаю, что политик любого уровня, это человек, которого, как это ни банально, народ поддержал. Сегодня стать им – это, я вам скажу, надо на многое решиться и от многого отрешиться. Поэтому они заслуживают уважения. Стоит прислушиваться к их мнению. Кандидаты достаточно сдержанно себя ведут. У них нету антагонизма между собой, они друг с другом здороваются, взаимодействуют. Есть очень много того, что кандидатов роднит, есть то, что разнит.

- Народ он разумный. Он все оценивает по достоинству, его на мякине все-таки не проведешь.