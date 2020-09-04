Ласточки вьют гнезда и листья пожелтели: верить ли приметам теплой осени в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В желании продлить теплые летние деньки и уверить себя, что лето еще нас не покинуло, иркутяне решили обратиться к народным приметам. Кто-то замечает, что начали вновь распускаться некоторые цветы, а кое-кто даже заметил, что ласточки снова принялись вить гнезда. Неужели все это подтверждение того, что осень будет долгой и теплой? На самом деле, как нам объяснили специалисты, иногда явления природы - это просто явления природы, и не стоит ничего усложнять.

"То, что ласточки начали вить гнезда в сентябре, совсем не связано с теплой погодой, - объясняет кандидат биологических наук, орнитолог Игорь Фефелов. - Дело в том, что особую роль в жизни птиц играет продолжительность цикла светового дня. Именно сейчас его длинна совпадает с весенней. Поэтому многие пернатые и начинают себя вести так же, как в брачный период, например, вьют гнезда, а некоторые даже по-весеннему поют. Но, стоит отметить, что такое случается не так уж часто".

В Иркутском гидрометцентре совсем не против народных примет - говорят, что будет даже здорово, если они действительно предрекут теплые деньки осенью. А между тем пока предсказания действительно сбываются - в начале сентября наш регион продолжит находиться в летнем режиме. Да и среднесуточная температура сейчас значительно выше, чем обычно. Однако на выходных к нам придет холодный фронт, который принесет дожди, грозы и сильный ветер.

"Ухудшение погоды будет наблюдаться по всей территории региона, - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - А в Иркутск ненастье придет только ближе к вечеру 5 сентября. Вторая декада сентября будет точно такой же, как и в прошлые годы: днем будет 15-20 градусов тепла, а по ночам от 3 до 8. В третьей же будет еще холоднее - днем 10-15 градусов выше нуля, а ночью - 3-8".

Дождей тоже обещают не так уж много - количество осадков будет в пределах нормы или чуть ниже - все будет зависеть от погоды в ближайшие дни. Но есть и хорошие новости: синоптики ожидают, что октябрь будет немного теплее, чем в прошлые года. Среднесуточная температура будет где-то на 1-2 градуса выше нормы. И вообще, зима, которая обычно начинает подступать именно в 20 числах октября, наведается к нам немного позже. Так что, возможно приметы теплой осени действительно сработали.

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Как еще можно предсказать теплую осень?

Считается, что, если листья на деревьях пожелтели, но при этом долго не опадают, то морозы начнутся намного позже. Первые заморозки ударили в конце сентября? Значит, можно радоваться: следующие два месяца будет стоять тепло. Такой же позитивный прогноз можно дать, если заметить, что жаворонки не улетают на юг, а пауки плетут много паутины. То же самое может подтвердить и гром в сентябре.