Если школьник в Иркутске заболеет COVID-19, на карантин уйдет весь класс

Родители беспокоятся - ждать ли снова перехода на дистанционку? Фото: Олег ЗОЛОТО

Учебный год набирает обороты, а у родителей возникают новые вопросы. Что делать, если кто-то из учеников заболел? Планируют ли возвращать дистанционное обучение? И возможно ли перейти на «пятидневку»? Отвечал начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин в эфире радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91,5 FM.

- Если ребенок заболел - у него высокая температура, признаки ОРВИ - то класс максимально изолируется, - пояснил Олег Ивкин. - Сейчас ведь каждая учебная группа «привязана» к одному кабинету, за исключением таких предметов, как, например, физика и химия, где нужно лабораторное оборудование. А при подозрении на инфекцию хоть у одного человека весь класс начнет заниматься только в своем кабинете, никуда не перемещаясь. При этом родителей его одноклассников оповестят, чтобы еще пристальнее следили за здоровьем детей.

Если же у приболевшего ребенка подтвердится диагноз COVID-19, то весь класс уйдет на самоизоляцию и придется учиться дистанционно. Также установят, с кем заболевший ученик контактировал вне класса. Учителя, которые вели у него уроки, тоже уйдут на карантин.

Маски, как мы уже рассказывали, учителя и ученики носить не обязаны. В отличие от работников пищеблока и водителей школьных автобусов – для них это важное требование.

Ну и, конечно, родителей волнует, а не придется ли через пару недель снова заниматься со своими чадами дома? Нет ли в планах массового возвращения к онлайн-учебе? Специалисты успокаивают - пока все в обычном, очном режиме.

- Однако механизмы дистанционной учебы все еще отрабатываются.Возможно, это даже позволит некоторым школам перейти на 5-дневное очное обучение, - продолжает Олег Ивкин. - В таком случае часть уроков, например, субботних, может проводиться удаленно. Важно, чтобы детям было комфортно учиться, чтобы не случилось перегрузки.

И еще, возможно ли всем школьникам в Иркутске начать учиться в одну смену? Пока первая смена - приоритет лишь для первоклашек, пятиклассников и выпускников.

- Пока что школы в Иркутске перегружены, и чтобы все спокойно перешли на одну смену, дополнительно нужно 44884 учебных места! А это еще около 40 школ. Вопрос будет решаться постепенно, - отметил начальник департамента образования администрации Иркутска.

КСТАТИ

Скоро выборы губернатора Иркутской области, и многие избирательные участки расположатся в школах. Досрочно проголосовать можно 11 и 12 сентября, основная дата - 13-е. Логичный вопрос - а что в эти дни тогда будут делать школьники?

- Министерство образования Иркутской области рекомендует 11 сентября провести для учащихся традиционный день здоровья (занятия и уроки на открытом воздухе), - отвечают в избирательной комиссии Приангарья. - 12 и 13 сентября - выходные дни, а 14 сентября школы будут работать в штатном режиме после дезинфекции и уборки помещений.

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