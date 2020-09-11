Выборы 13 сентября 2020 года в Иркутской области: районы, города

Голосование уже стартовало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, выборы 13 сентября 2020 года в Иркутской области. Это будет единый день голосования. А досрочный стартовал уже в пятницу, 11 сентября. На участки по всему региону с самого утра приходят самые активные избиратели, чтобы одними из первых поддержать кандидатов на пост губернатора.

Выборы 13 сентября 2020 года в Иркутской области: кандидаты, работа участков

Напомним, кандидатов на пост главы Приангарья пятеро - Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС) и Михаил Щапов (КПРФ).

- Можно посетить свой участок в удобный день с 11 по 13 сентября с 8 до 20 часов, - отметили в региональном Избиркоме. - Или по уважительной причине пригласить комиссию на дом (подать заявление нужно до 14 часов 13 сентября).

Избиратели идут голосовать с самого утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему голосование будет идти в три дня? Чтобы люди не толпились в помещениях. Ведь беречься от вируса нужно обязательно! Поэтому на участках всем выдают маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Голосуют только в средствах защиты.

Всего в Приангарье зарегистрировано 1 857 646 избирателей. Участковых комиссий - 1927, и все они уже открыты. Наш корреспондент с утра побывал на участках в центре Иркутска, сфотографировав первых избирателей.

Кстати, в этом году интересное новшество: проголосовать за кандидата в губернаторы Иркутской области местные жители могут, даже находясь в Москве! Для региональных выборов там открыты 30 цифровых участков.

В Иркутской области досрочно выбирают губернатора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы 13 сентября 2020 года в Иркутской области: где еще пройдет голосование

Выбирать нынче будем не только губернатора. Жители районов, городов и поселков проголосуют за мэров, глав и депутатов. Всего в регионе 80 выборов, из них одни – региональные, и 79 – муниципальные.

Так, мэров выберут в Ангарске, Черемхово, Свирске, а также в Иркутском, Братском, Заларинском, Качугском, Зиминском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском районах. Кроме того, в 35 поселках и городах проголосуют за главу. Новые городские думы сформируют в Ангарске, Черемхове, Свирске. Это если говорить о крупных населенных пунктах.

Ну а жители отдаленных территорий, например, Тофаларии, севера региона, проголосовали досрочно. Выборы 13 сентября 2020 года в Иркутской области для них уже позади.