«Новая эра»: школу с таким названием в рекордные сроки построила «Роснефть» в пострадавшем от наводнения Тулуне

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Торжественное открытие этого современного учреждения образования состоялось 1 сентября. Школа получила символичное название «Новая эра».

- Компания «Роснефть» выполнила поручение главы государства, в сжатые сроки построив не просто школу, а уникальный многофункциональный образовательный комплекс, - подчеркнул на церемонии открытия директор департамента строительства объектов обеспечения бизнеса НК «Роснефть» Андрей Платонов. - При строительстве школы применялись инновационные технологии, материалы и оборудование. Это учреждение воплощает самые передовые мировые тенденции в образовании. Аналогов ему нет.

В своем выступлении исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области Дмитрий Бердников поблагодарил «Роснефть» за проделанную работу:

- «Роснефть» подошла к делу с душой. То, что сделано, - это огромный шаг вперед в сфере строительства таких учреждений. Современные технологии, стиль и ритм жизни приходят во все районы региона и территории Приангарья.

Площадь нового здания - почти 23 000 кв. м. Школа состоит из пяти учебных блоков, организованных по принципу разделения младшей, средней и старшей школы с разными входными группами и гардеробами. При этом в зданиях применена удобная система навигации, позволяющая легко ориентироваться в пространстве с помощью цветовых, настенных и напольных элементов. Для маломобильных учеников предусмотрены пандусы и лифты.

В «Новой эре» созданы все условия для обучения и всестороннего развития школьников. Есть класс детской робототехники, студия дизайна, издательский центр, телестудия, инженерный класс, лингафонный кабинет, музей с выставочно-образовательной экспозицией.

Заместитель министра образования Иркутской области Артем Якубовский отметил:

- Это школа будущего. Учреждение оснащено оборудованием, которое, безусловно, повысит мотивацию школьников к учебе. Здесь применены самые передовые технологии и сосредоточен огромный потенциал.

Для кабинетов физики, химии и биологии приобретены современные лабораторные комплексы, для занятий другими естественными науками предусмотрены цифровые лаборатории. Во всех классах установлены интерактивные доски и проекторы. Стены холлов украшены дизайнерскими рисунками, соответствующими возрасту учащихся.

Кроме того, в школе создана уникальная библиотека, фонд которой насчитывает более 37 тысяч книг и учебников. Компания «Роснефть» полностью укомплектовала ее книгами, электронными пособиями, дидактическими и методическими материалами, а также всем необходимым для учебного процесса.

Школа оснащена высокоскоростным интернетом по специально выделенной оптико-волоконной линии связи. Развитую инфраструктуру образовательного учреждения дополняют стадион, многофункциональная спортивная и детская игровая площадки, два бассейна, автогородок для изучения правил дорожного движения и многое другое.

Строительство школы курировала Ангарская нефтехимическая компания. В своем докладе генеральный директор АНХК Константин Зеленский упомянул, что здание построено на возвышенности, на скальном грунте, а это исключает угрозу подтопления. Зеленский отметил, что для достижения высоких темпов строительства работы велись практически в круглосуточном режиме, в том числе зимой, при низких температурах. Школу возводили порядка тысячи строителей.

На торжественной церемонии открытия Константин Зеленский передал директору учебного заведения символический ключ от школы. Затем для учеников прозвенел первый звонок, состоялась экскурсия по зданию.

Мэр Тулуна Юрий Карих после экскурсии по школе, говоря о сроках и качестве строительства, отметил, что для «Роснефти» невыполнимых задач нет.

- Наш город о такой школе мог только мечтать. Мне самому захотелось вновь сесть за парту и поучиться в таких шикарных условиях. Это школа-мечта и для учеников, и для преподавателей. Конечно, появление такого объекта - это еще и новый толчок в развитии образования всего города, - сказал мэр.