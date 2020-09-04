Круглый стол «Выборы губернатора Иркутской области: политические предпочтения избирателей, электоральная конфигурация»

Мероприятие организовано Издательским домом «Комсомольская правда – Байкал» совместно с Сибирским филиалом Фонда развития гражданского общества

«Комсомолка» совместно с Сибирским филиалом Фонда развития гражданского общества организуют 7 сентября круглый стол. Смотрите трансляцию в 14.00 на телеканале ТИВИСИ, сайте www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в Иркутске, 99, 5 FM в Братске.

Выборы - это всегда важно, ведь на ближайшие годы мы с вами определяем будущее нашего поселка, города, региона. Кто встанет у руля, почему именно этот человек достоин и почему ему доверяют. Все самое важное о теме выборов - от компетентных экспертов только у нас – на круглом столе!

В круглом столе примут участие:

Константин Антонов, руководитель Сибирского филиала Фонда развития гражданского общества,

Алексей Васильев, эксперт Фонда развития гражданского общества, директор ООО «Агентство политического права и управления»,

Буханцов Владимир Викторович, обществовед.

Станислав Гольдфарб, профессор, директор ИД «Комсомольская правда-Байкал»,

Дмитрий Гусев, политолог, руководитель "Бакстер Групп",

Константин Жуков, руководитель Лаборатории гуманитарных и политических технологий Иркутского государственного университета, почетный профессор ИГУ,

Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества,

Дмитрий Мясников, кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии Иркутского государственного университета

Юрий Пронин, главный редактор газеты «Байкальские вести»,

Галина Солонина, политический обозреватель,

Анна Суркова, генеральный директор сайта Ирк.ру,

Сергей Шмидт, кандидат исторических наук, публицист, политолог,

Мероприятие пройдет в Издательском доме «Комсомольская правда – Байкал» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Начало 14.00.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске