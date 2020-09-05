Все виды обследований на COVID-19

В Иркутском диагностическом центре без предварительной записи и специальной подготовки можно сдать любые тесты на диагностику коронавируса

Анализы принимаются ежедневно до 16.00, кроме воскресенья. Предусмотрен отдельный вход в изолированное помещение, нет контакта с другими пациентами!

- ПЦР-тест на COVID-19 (мазок из носа и ротоглотки, код услуги КМУ061) позволяет определить, инфицирован человек в данный момент или нет. Реxкомендован к сдаче, даже если нет симптомов, поскольку до 80% инфицированных COVID-19 не имеют признаков заболевания.

- Тесты на антитела к коронавирусу (кровь из вены): определение IgM (код 2Ж6417), определение IgG (код 2Ж6418), определение суммарных антител IgG/IgM (код 2Ж6419).

Наличие антител класса IgM говорит о текущей инфекции. Наличие антител класса IgG указывает на недавно перенесенное заболевание. Комплексное исследование классов IgG+ IgM увеличивает чувствительность тестирования, так как порядок появления антител разных классов может варьироваться у людей индивидуально.

В будущем проведение исследования на антитела поможет выявить тех, кому необходима вакцинация, и тех, у кого есть естественный иммунитет.

Срок выполнения анализов от 1 до 2 рабочих дней.

Результаты можно получить:

- в «Личном кабинете» пациента на официальном сайте ИДЦ;

- по месту сдачи анализа или в справочном бюро ИДЦ (при себе иметь паспорт);

- по телефону регистратуры (3952) 259-777;

- по электронной почте.

Забор анализов проводится только в Иркутске!

При выявлении положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию пациента дополнительно оповещают сотрудники ИДЦ.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону регистратуры:

8 (3952) 259-777.

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