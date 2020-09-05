Сергей Шишкин о выборах губернатора Иркутской области: Это будет спарринг.

Профессору, доктору юридических наук Сергею Шишкину доверяют. Он точен в оценках. А, когда, как сам признает, бывает ошибается, все равно очень честен. Его мнение о предвыборных процессах важно. Именно поэтому в совместном проекте "ТИВИСИ" и "Комсомолки" в Иркутске ему предоставили слово одним из первых в предвыборном проекте "Три дня и одна ночь выборов".

О том, какого губернатора ждем

-Мы заинтересованы, все вместе, чтобы нанять такого персонажа, который бы соответствовал нашим, хотя бы первоочередным, чаяниям. Это главное. И поэтому нам кажется – чем выбор больше, тем лучше. На самом деле такого выбора нет. В любом случае будет спарринг. Один основной кандидат против другого основного кандидата. Сколько бы там остальных не было.

Я думаю, у каждого губернатора должно быть чувство,что его слово очень весомо, что его править здесь некому. А еще нужна способность подниматься в ежедневном режиме над самим собой и как бы переосмысливать не только реальность вокруг себя, но и внутри себя, уметь прощать, уметь делать шаг назад, заведомо никого не записывать в друзья и тем более во враги. Надо и давать людям шанс исправиться, то есть давать людям право второго шанса.

Наши кандидаты показывают щепетильность подходе к основным проблемам, будь то экология, развитие промышленности или борьба со стихийными бедствиями. Они изучают суть проблемы и обсуждают ее с диалоге с федеральной властью. Я считаю, это очень важное качество - чувствовать себя плоть от плоти народа, потому что комфортное проживание сибиряков - это одна из важнейших задач для первого лица региона. Глава региона на многое можем влиять. Хотя, помню, я был советником Юрия Абрамовича Новикова, так он говорил: "Сергей, ты не представляешь, как мало может губернатор". Кроме того, я считаю что губернатор должен быть человеком, заключающим договор со всем обществом. Он должен защищать чаяния, заботы каждого из нас, не сбиваясь, конечно, на мелкие темы, выбирая основные направления, отрасли, которые поддерживают, тянут вообще всю экономику

О губернаторской "чехарде"

В отличие, например, от Кемеровской области, где долгие годы был Аман Тулеев на посту, мы имеем чехарду с губернаторами. И здесь, мне кажется, лучший вариант посередине. Слишком долго засиживаться плохо, но когда идет бесконечная ротация это тоже нехорошо. Кроме того, ведь меняются не только губернаторы, но люди вокруг. В этом смысле мы изрядно потеряли.

Все говорят о недоговороспособности иркутской элиты, о том, том что мы все такие самодостаточные. Но я думаю что наша задача - не демонстрация самодостаточности. Я знаю много холодного ума людей, способных дать нужный совет, и плечо подставить, и помочь. Тут у нас патриотизмом все в порядке.

О втором туре

- Второй тур выборов и я прогнозирую. Но тут очень важно, как кандидаты закончат эту гонку. Их сегодня пять, и есть возможность голосовать. Каждый из них заинтересован в легитимности выборов чтобы "комар носа не подточил" и все было хорошо. Я думаю, что здесь облизбиркома велика роль. Они должны руководствоваться простым правилом - "Сомневаешься - сделай по закону".

Я не обращаю внимание на статистику, которая со всех сторон идет по поводу возможного расклада. Трехдневный режим выборов у нас впервые. По поводу Конституции был плебисцит, это совершенно иное. Для кандидатов и их штабов это испытание - три дня и ночь выборов.