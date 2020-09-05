К Сукачеву – из любопытства: певица из Иркутска прошла этап слепых прослушиваний на шоу «Голос 60+». Фото: Instagram Галины Грозиной

- Я все сезоны шоу «Голос 60+» смотрела, но участвовать никак не решалась. А тут объявили отбор на очередной сезон. Глазом моргнуть не успела, смотрю, а сын уже на сайте заявку оформляет.

Певица из Иркутска Галина Грозина стала участницей третьего сезона шоу. На первых «слепых» прослушиваниях, которые стартовали 4 сентября, сибирячка выступала с песней «А за окном черемуха». Ее для 73-летней исполнительницы написал муж Виктор.

Перед командой наставников, которыми в этом сезоне являются Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга и Гарик Сукачев, сибирячка выступала первой. Буквально после нескольких спетых строк к ней повернулся Лев Лещенко, потом – Гарик Сукачев. Дамы же из строго жюри нажали свои кнопки буквально на последних аккордах песни. Галина Грозина выбрала себе в наставники Гарика Сукачева.

- Не из любви к рок-музыке, из чистого любопытства, - признается артистка. - Меня учить пению не нужно, меня нужно наставлять.

Галина Грозина намерена показать Сукачеву все свои песни, в том числе и романсы. Говорит, что благодаря ему сможет раскрыться с разных сторон и попробовать себя в разных амплуа.

- Петь люблю с самого детства, лет с десяти, - рассказала сибирячка корреспонденту «КП-Иркутск». – Но родители тяги к сцене не поддерживали, в вокальном кружке при местном клубе заниматься не разрешали. А я упертая, все равно бегала и подслушивала под дверью, как учатся пению другие ребята.

Мечта о сцене сбылась лишь после того, как Галина уехала из дома на учебу. В поселке Мама Иркутской области, куда она отправилась доучиваться в 10-ом классе, она стала ходить в Дом культуры и периодически выступать с местными артистами. Вскоре ее заметили, пригласили в хор солисткой. С этим хором и эстрадным оркестром ученица выпускного класса школы ездила с концертами и в Бодайбо, и по всему Мамско-Чуйскому району, по тайге, зимой. Артисты пели для геологов, доярок, выступали и в Иркутске, где Галина занимала первые места в музыкальных конкурсах.

Через год девушка, опять же по настоянию родителей, поступила в иркутский институт, учиться на экономиста. Но петь вовсе не бросила. Наоборот, стала и дальше и участвовать во всевозможных концертах и вокальных конкурсах, окончила музыкальное училище и научилась играть на баяне и фортепиано. А руководитель оркестра ДК поселка Мама Виктор Грозин, который дал ей «путевку» в творческую жизнь, сделал Галине предложение руки и сердца.

В 70-х – 90-х годах красавица Галина Грозина была в Иркутске местной знаменитостью. На ее концертах в Иркутском музыкальном театре или филармонии собирались полные залы, в магазинах продавцы и покупатели порой, узнав ее, просили автограф. А поэты посвящали ей стихи.

Уже 20 лет, как семья перебралась в Москву. Муж пишет для нее песни, старший сын – продюссирует талантливую мать. Он-то и отправил заявку на участие в шоу «Голос 60+».

Что ж, а нам остается лишь пожелать Галине Грозиной удачи и, конечно же, победы!