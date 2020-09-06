Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 сентября: Приангарье в числе регионов, где заболеваемость за неделю не более 5 % Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 6 сентября. Накануне прирост заболевших COVID-19 за сутки был ниже семидесяти – 69. Многие уже успели обрадоваться – «неужели идет на спад?». Однако, сегодня, 6 сентября, диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердился у 75 человек. Количество случаев заражения коронавирусом таким образом возросло до 17 328. Конечно, большинство их заразившихся уже выздоровели – 64 за сутки и 15 250 в целом.

«Под постоянным наблюдением медиков остаются 616 пациентов», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Из них 28 находятся в тяжелом состоянии. Еще 1183 заболевших получают необходимое лечение амбулаторно».

За сутки скончались еще два пациента от COVID-19. Общее число умерших с начала распространения инфекции в Приангарье – 279. Причиной смерти 195 стал именно коронавирус, еще 84 умерли от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 6 сентября: Сибирь на 3-м месте среди самых благополучных федеральных округов по приросту заболеваемости COVID-19

Информационный центр по коронавирусу подвел итоги недели с 29 августа по 4 сентября по заболеваемости COVID-19 в регионах России. Так, самое большое число случаев заражения – 18% - зарегистрировано в Республике Крым. Далее следует Калмыкия с 15%, на третьем месте – Севастопол и Кузбасс, в этих регионах по 10%. Кузбасс, соответственно, лидирует в этом «антирейтинге» и в Сибири. На втором месте – Томская область и Алтайский край, на третьем – Красноярский.

«Иркутская область, как и Новосибирская, Омская, Краснояркий, Алтайский край, Республики Хакасия м Тыва входят в число 59 регионов РФ, где за неделю прирост заболевших составил не более 5%», - сообщили в ИЦК.

В целом по Сибирскому федеральному округу этот показатель – 4%.

Коронавирус в Иркутске, 6 сентября: хочешь - в музей, хочешь – в кино, а можно и на беговую дорожку

Куда сходить в Иркутске – такой вопрос возникает у сибиряков все реже, ведь темпы прироста заразившихся коронавирусом снижаются и в нашем регионе развлечь себя на досуге уже можно не только прогулками на свежем воздухе. Работают турбазы, бани, бассейны, фитнес-клубы, рестораны и кафе, музеи и кинотеатры. Конечно, там введены ограничения на посещаемость и соблюдаются все «коронавирусные» нормы.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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