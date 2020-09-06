«Новые возможности интернета возвращают к реальной политике: депутат Госдумы Николай Николаев о выборах в Иркутской области.

«Новые возможности интернета возвращают к реальной политике: депутат Госдумы Николай Николаев о выборах губернатора Иркутской области

«ТИВИСИ» и «Комсомольская правда» продолжают предвыборный проект «Три дня и одна ночь выборов»

Проект «Три дня и одна ночь выборов», который накануне голосования стартовал на телеканале «ТиВИСИ» и всех площадках «Комсомольской правды» в Иркутске – в газете, на сайте, и на радио – в самом разгаре. Известные политики, ученые, признанные эксперты делятся в студии своим мнением о том, как складывается предвыборная ситуация в регионе. Один из гостей - депутат Государственной думы Николай Николаев.

Об интернете и политике

-Никогда не бывает ситуаций, когда кандидатом быть легко. Особенно в таком высококонкурентном регионе и с теми возможностями, которые сейчас есть благодаря интернету и социальным сетям, в принципе новым технологиям общения и коммуникации. Это в любом случае непростая история. И это хорошо, потому что с приходом этих возможностей мы возвращаемся к реальной политике.

Раньше политик выходил на площадь, вставал повыше и обращался к людям. И те, кто за ним пошли, проголосовали за него. Сейчас мы возвращаемся к этому же. Правда, уже вместо больших площадей у нас есть интернет. Мы можем выйти в эфир, записать свое обращение, мы можем непосредственно обсудить ситуацию с каждым через соцсети. Это возврат живой политики. Конечно, кто - то делает это более успешно, кто - то менее, здесь важен опыт.

Но есть одна особенность. Когда речь идет об Иркутске или еще каком - то крупном городе, можно обойтись вот такими технологиями общения. Но Иркутская область - это не только города, это и деревни, это и тайга, это и лесные поселки. Именно поэтому только на огромные возможности сайтов и соцсетей полагаться нельзя, нужно использовать все виды коммуникации.

О Байкале

-Проблема Байкала очень многогранна. С начала 2000-х у нас практически в неизменном виде работает закон об охране озера. До этого вносились изменения, но он существовал. То есть, у нас по сути больше 20 лет есть определенные ограничения, и очень жесткие. А что ж так все плохо? Почему все равно время от времени звучат призывы «Давайте спасать Байкал»? Уже вроде и деньги выделены, и технологии есть… Я объясняю это таким образом - на Байкале очень много людей которые не заинтересованы в каких бы то ни было переменах. Их устраивает тот бизнес, который у них есть, потому что он приносит им стабильный доход. Плюс к тому – есть возможность заработать не только финансы, но и имидж борца за экологию. А теперь давайте представим себе, что через 5 - 10 лет появился идеальный порядок в городах. В Листвянке, в Байкальске прекрасная набережная, очистные, которые не загрязняют озеро. Турбазы благоустроены, там тоже есть очистные сооружения. Так вот – тех людей, которые сейчас там зарабатываю, скорее всего, уже не будет.

Кстати, это показывает и работа Байкальской природоохранной прокуратуры, которая проводится последнее время. Там же такое количество нарушений, что, если навести порядок, то это будет совсем другая картина с точки зрения экологии, экономики и, что очень важно, занятости населения. Если возвращаться к экологии, то здесь очень много спекуляций и мало кто пытается понять, что происходит на самом деле. А люди ожидают реальных действий, все уже устали от этих мнимых протестов, нельзя дожидаться катастрофической ситуации.

О вырубке лесов вокруг Байкала

Это делается для строительства железной дороги. И это как раз та история, когда интересы отнюдь не нашей страны послужили началом информационной кампании. Речь ведь идет не просто о Транссибе и БАМе, речь идет о глобальных интересах России, геополитических и экономических. Потому что вот эта часть пути являются частью проекта по соединению Запада и Востока нашей страны, и Востока с Западом, с Европой. Договор заключен много лет назад, Россия долго шла к этому. И тут появляются гринписовцы, которые говорят: «Все пропало, нельзя. Сейчас все застроят на Байкале».

И люди, которые неравнодушны к Байкалу, к его природе протестуют. А ведь Гринпис - это иностранная организация, она преследует интересы страны, которую она представляет и абсолютно чужда наших интересов. Представители РЖД объяснили, что есть стандарты, рассказали, сколько материала нужно на полосу. Кстати, контроль за этим вести сейчас очень просто, есть технологии, которые позволяют, вплоть до камер видеонаблюдения, почему бы и нет. Другое дело, что эти объяснения, этот диалог нужны были сразу.

А роль общественников, местного населения часто становится решающей. Вспомним, как благодаря их усилиям и протестам было остановлено строительство завода по розливу байкальских вод в Култуке. Важно не доводить до этого.

Еще одна большая проблема региона – лес. Сейчас пожаров стало меньше, но остались незаконные рубки, на которых, по статистике, приходится половина всех рубок в стране.