Зуб шерстистого носорога подарили главе Бурятии. Фото с официального портала Республики Бурятия

Глава Бурятии в республике Бурятии – личность видная, народ его любит и уважает. А как еще выказать признательность? Конечно, подарками! И чем оригинальней подарок, чем более запоминающийся – тем лучше. Так, накануне Алексею Цыденову подарили …. зуб шерстистого носорога.

Вручили презент на встрече с победителями республиканского конкурса «Мой район - Гордость Бурятии». Подарил реликвию Владимир Черных, представивший как раз проект «Тарбагатайский район: место, где оживают мамонты».

«На территории нашей республики в древние времена обитали мамонты, шерстистые носороги. И Тарбагатайский район – это место, где часто находят очень ценные для истории останки этих животных», - рассказал пресс-служба республиканского правительства Черных. – «Наш район сегодня знаменит во всем мире благодаря уникальной культуре старообрядцев. Я хочу, чтобы мой район узнали и как хранителя удивительной истории».

Зуб шерстистого носорога оказался довольно большим по размерам и занял все место в ладони дарившего.

Не в первый раз

Подарки Алексею Цыденову дарят с завидной регулярностью. Он, наверное, мог бы уже и небольшой музей открыть. Различные интересные и полезные вещи ему дарят и на заседаниях, и на официальных встречах и открытиях спортивных школ.

Так, кроме, зуба шерстистого носорога в копилке главы эвенкийский кумалан ручной работы (это такой небольшой ковер из оленьих шкур), один из древних видов китайского оружия – меч-дао, ташуур – что-то наподобие кнута, который у бурятов является символом власти, и черная вязаная шапка с гербом.

СПРАВКА «КП»

Шерстистый носорог – вымершее млекопитающее, являющееся типичным представителем времени, когда на земле водились мамонты. Шерстистые носороги обитали в Европе и Азии. Исчезли примерно 8-14 тысяч лет назад.

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