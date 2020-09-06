«Кто придет на смену сегодняшним кадрам через 10 лет»: депутат Госдумы Сергей Тен о задачах, которые стоят перед Иркутской областью.

Сергей Тен, депутат Государственной думы, в регионе человек известный. С его мнением считаются, его оценкам доверяют. Он стал гостем проекта «Три дня и одна ночь выборов», который накануне голосования стартовал на телеканале «ТиВИСИ» и всех площадках «Комсомольской правды» в Иркутске – в газете, на сайте, и на радио и поделился своим мнением о процессах, происходящих в Иркутской области.

О нехватке кадров

- Очень много вопросов в регионе связано с кадровой политикой. Мы строим школы, больницы, но при этом мы не понимаем, кто там будет работать. Не понимаем кто придет им на смену через 10- 20 лет, когда придет другое поколение. Конечно, есть целевой набор, но работа должна вестись более системно, более глобально. Должна быть четкая задача, вплоть до того - вот у нас столько вакансий в целом по региону, а вот конкретные в этой- больнице. Там столько-то нужно специалистов, и в каком году они появятся. Чтобы пошагово расписано было.

Не хочет у нас молодежь ехать в деревню? Тогда давайте делать таким образом, чтобы муниципалитеты в этом участвовали, помогали найти ребят, которые вернутся на родину после окончания вуза. Потому что многие, кто выезжает из своих маленьких городков они потом обратно не возвращаются. Но вероятность того, что туда поедет парень или девушка из Иркутска минимальна по сравнению с тем, что вернется девчонка, которая родом оттуда. Соответственно мы должны с этими людьми работать. И должна быть соответствующая мотивация, прежде всего – жилье. Соответственно, у нас должна быть программа - когда молодые специалисты отработали 5-10 лет, тут нужны расчеты по времени, получают квартиру бесплатно. Этого мало – человек должен понимать, куда он дальше пойдет, должна быть карьерная лестница, перспективы. К слову, такая система работает в Татарстане, в Белгородской области и зарекомендовала себя.

О дорогах

Иркутская область - единственный регион страны, в котором реализуется нацпроект «Безопасные, качественные дороги» Работа началась три года назад на территории трех агломераций:Иркутск-Шелехов, Ангарск- Усолье-Сибирское и Братск- Братский район. Причем, ни Братск, ни Ангарск ни Усолье за последние 20 лет таких денег на дороги. Конечно, очень важно, чтобы мы получили хорошие, качественные дороги. Это большая работа, и прежде всего со стороны администрации муниципалитета, жесточайший контроль качества. Контроль нужен не тогда, когда сто километров асфальта положили уже, а когда только начали укладывать. Нужен постоянно.

Мы добились того, чтобы Черемхово вошел в состав ангарской агломерации. Логика железная - строится обход Усолья-Сибирского и Черемхово становится ближе к Ангарску. Время в пути сократится на полчаса – и это минимум, а может и побольше. Со следующего года все это окончательно оформится и деньги будут на эти работы за счет федерального центра выделяться.