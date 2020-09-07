Максим Решетников: Иркутская область – экономически мощный регион

Министр минэкономразвития России вместе с председателем Заксобрания региона встретился в Иркутске с предпринимателями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр минэкономразвития РФ Максим Решетников прибыл на прошлой неделе в Иркутск. Здесь, на площадке центра «Мой бизнес», он вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым и председателем Законодательного Собрания Приангарья Александром Ведерниковым встретился с предпринимателями.

«Самочувствие малого и среднего предпринимательства важно сейчас как никогда. Мы проходим через сложный период, и бизнес, безусловно, несет потери. Хотя эту ситуацию мы прошли не так плохо, если сравнивать с другими странами и даже с нашими ожиданиями в апреле-мае. В связи с этим со стороны государства выделен беспрецедентный объем поддержки», - сказал Максим Решетников.

Предприниматели активно задавали Максиму Решетникову вопросы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также на встрече с Максимом Решетниковым и предпринимателями врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в сложной ситуации оказались не только турфирмы, но и предприятия сферы услуг. И для них были определены различные механизмы поддержки, в том числе через областные фонды, созданные для развития бизнеса.

Александр Ведерников пояснил, что был одобрен законопроект о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спикер ЗС Александр Ведерников, в свою очередь, напомнил, что областной парламент в этом году принял дополнительные меры, чтобы еще больше помочь пострадавшему из-за COVID-19 бизнесу. Так, например, был одобрен законопроект о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса. Причем его особенность, в том, что льготы смогут получить очень многие предприниматели. Проект охватывает 40 видов экономической деятельности. Это и общепит, и гостиницы и турагентства, и даже частные детские сады, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры и другие. Также были приняты законопроекты, которые касаются льгот по налогу на имущество организаций и транспортного налога.

Максим Решетников заявил, что Иркутская область – экономически мощный регион. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Максим Решетников заявил, что Иркутская область – экономически мощный регион, в котором представлены не только разные отрасли промышленности, но также развивается сельское хозяйство и туризм. Министр высоко оценил ту помощь, которую оказывают в регионе столь сложное время бизнесу.

Министр минэкономразвития России вместе с председателем Заксобрания региона встретился в Иркутске с предпринимателями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также Решетников напомнил всем присутствующим, какую помощь оказывают на федеральном уровне. Это так называемые антикризисные программы. Так, с 1 июня предприниматели могут воспользоваться льготными кредитами на возобновление деятельности. Процентная ставка составляет всего 2%, есть возможность списания долга. В Приангарье, кстати, уже одобрено более двух тысяч заявок на 6 млрд рублей. Всего же на эти цели минэкономразвития РФ зарезервировано 420 млрд рублей. Безусловно, речь идет обо всей стране.

На встрече прозвучала и тема социального предпринимательства, которая по мнению участников, должна быть проработана вместе с депутатами Законодательного Собрания Иркутской области . Кроме того, на круглом столе предприниматели активно задавали Максиму Решетникову вопросы. Они касались не только поддержки бизнеса, но и развития туризма на Байкале, ведения хозяйственной деятельности в границах Байкальской природоохранной территории, субсидирования авиаперевозок в регион, развитиея IT-сферы. Министр экономического развития РФ в заключении сказал, что проблемы обозначенные иркутским бизнесом будут транслироваться минэкономразвития РФ на федеральном уровне, так как бесспорно требуют анализа и поиска решений.

Напомним, при Заксобрании еще весной были созданы две рабочие группы. Одна из них занимается вопросами предоставления льгот по областным налогам, вторая – по налогам, зачисляемым в бюджеты муниципалитетов. В состав рабочих групп входят, как депутаты, так и предприниматели, представители Торгово-промышленной палаты и другие эксперты.

В том числе результатом этой работы стал законопроект, внесенный депутатами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и группы «Гражданская платформа». Законопроект предусматривает, что на льготу могут рассчитывать очень широкий круг видов деятельности, а не только те, что были официально признаны пострадавшими из-за пандемии. Сама же льгота заключается в минимальных ставках по налогу, уплачиваемому по упрощенной налоговой системе, и «скидке» на 50% ставки по транспортному налогу на 2020 год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Александр Ведерников принял участие в совещании по вопросам сохранения озера Байкал

Совещание прошло в онлайн режиме с замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

Главной темой мероприятия стало исполнение протокола выездного совещания, которое прошло в Иркутске. Участники обсудили строительство автодороги на остров Ольхон, берегоукрепление в Листвянке, строительство очистных сооружений, а также обращение с твердыми коммунальными отходами и другое. Александр Ведерников отметил, что областной парламент продолжит участие во всех совещаниях, посвященных развитию центральной экологической зоны Байкальской природной территории и сохранению озера Байкал.