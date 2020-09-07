Съемные комнаты в Иркутске с начала года подорожали на 3,7%

В Иркутске, кстати, не самые дорогие комнаты под съем в Сибири. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снять осенью квартиру в Иркутске - целый квест. Сезон, что называется, горячий. Студенты приехали на учебу в вузы, а в общежития хотят не все. Вот и расхватывают самые скромные апартаменты в аренду - однушки, студии и комнаты. Кстати, последние пользуются особой популярностью. Поэтому и цены на них кусаются.Так, по данным портала «Мир квартир», с начала года съем комнаты в Иркутске подорожал на 3,7% и теперь обойдется в среднем в 6082 рубля в месяц.

- Сильнее всего стоимость поднялась с начала года в Севастополе - на 24,1%, Барнауле - на 18% и Пензе - на 15%, - сообщают аналитики. - Ощутимо подешевела она в Магнитогорске - на 19,3% и в Тольятти - на 13,4%. Примечательно, что цена на съем комнат снизилась даже в Москве и Московской области на 6,5%, и в Санкт-Петербурге на 4,6%. Почему? Предложение там настолько велико, что речь о подорожании пока не идет.

А если смотреть не динамику, а сами цены, то конечно, дороже всего взять в аренду комнату в столице - в среднем 16,6 тысяч рублей в месяц, и в курортном Сочи, где отдадите за проживание 12,8 тысяч рублей. Наиболее выгодно, около четырех тысяч рублей, обойдется съем нескольких квадратов в Магнитогорске и Новокузнецке. В Сибири же самые дорогие комнаты под съем предлагают в Новосибирске, самые бюджетные - в Улан-Удэ.

Кстати, спрос на комнаты «делают» не только студенты.

- Подорожание самого экономичного съемного жилья говорит о кризисных явлениях, - уверен гендиректор портала Павел Луценко. - Кто не может платить даже за однокомнатную квартиру, переезжает в комнату. Спрос на них в некоторых городах возрос, по нашим данным, на 20-30%.

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