«ТИВИСИ» и «Комсомольская правда» продолжают предвыборный проект «Три дня и одна ночь выборов ».

Проект «Три дня и одна ночь выборов», который накануне голосования стартовал на телеканале «ТиВИСИ» и всех площадках «Комсомольской правды» в Иркутске – в газете, на сайте, и на радио - продолжается. Своим мнением о процессах, происходящих в Иркутской области, делятся ученые и политики - люди, к мнению которых прислушиваются. Каждый из вас может следить за трансляциями в режиме онлайн. Вас ждут "Круглые столы", посвященные самым злободневным и актуальным темам. Сегодня - слово экспертам.

Игорь Бычков, директор Иркутского научного центра СО РАН

Иркутск должен стать центром развития Восточной Сибири

-Мне кажется, что мы, даже не голосуя, участвуем в них. Обсуждая программы, прогнозируя будущее. Это элемент нашей сегодняшней жизни, так как выборы важны в развитии региона в целом. Развитие науки, образования, медицины будет более или менее предпочтительно. Мы внутри этой политической жизни сегодня, она максимально чистая, открытая.

Вы знаете, мне кажется, что многие из кандидатов смогли, не знаю, подспудно или прямо, понять – то, что долгое время называлось проблемами Иркутской области, это не проблемы. Если их можно решить с помощью финансов, то это затраты, средства, которые необходимо привлечь и грамотно организовать работу. Это просто работа, которую надо выполнить.

Очень хочется, чтобы Иркутская область существенно продвинулась в социально –экономическом развитии. Чтобы у нас уровень потребления возрастал не за счет продажи на экспорт нефти и газа, а за счет переработки, за счет появления новых технологий, которые потребуют повышения уровня компетенции, что позволит нам поднять и культуру, и образованность, чтобы Иркутск стал центром развития Восточной Сибири.

Дмитрий Ружников, вице-мэр Иркутска

Суворовское училище нужно городу

-Сегодня бюджет Иркутска -это примерно 20 млрд рублей. Половина этих средств -это субсидии, которые направлены на реализацию нацпроектов. Каждый из них направлен на решение конкретной задачи.

На текущий момент мы подали заявки на 12-13 миллиардов рублей субсидий. И практически половина из этой суммы, 6 миллиардов, должна пойти на создание Суворовского училища. Все это очень большие инвестиции. Что касается военного училища, то перспективы его появления я оцениваю крайне позитивно. Кстати, я и сам учился в лицее при ИВВАИУ, и мне на самом деле было очень грустно смотреть как быстро ветшают здания военного городка. И я очень рад, что на этой территории появится новое военное учебное заведение. Запланировано не только строительство на 10 гектарах, большой объем средств будет направлен на обустройство как самого здания, так и всего вокруг. Конечно, территория училища будет закрыта. И, кроме всего прочего, это приведет к тому, что военный городок, быстро пришедший в запустенье, снова расцветет.

Антон Красноштанов депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Если мы хотим построить 1, 5 миллиона квадратных метров жилья, надо понять, кому это нужно

-Сказали - построите полтора миллиона квадратов. А скажите, как этого добиться? Дайте материалы, дайте рабочую силу. А есть ли возможности у региона построить эти метры? Ведь их надо подключить к сетям? Нет! Я вам больше скажу, что город Иркутск сегодня выбрал 98% всех мощностей по тепловым источникам, если не будет альтернативы, как мы сможем это построить? Труба нужна, теплоисточник.

Материалы. В этом году кирпичом все склады забиты. Но в прошлом году его не было. Если бы в этом году приехали трудовые мигранты из других стран, не было бы коронавируса и работа кипела, у нас кирпичный завод был бы пустой, фанеру бы не успевали бы производить. А еще есть дефицит битума, который нужен для подъездных путей.

И, наконец, а где у нас строительные площадки? Да, кроме Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, есть Свирск, Черемхово, Саянск. Миллион квадратов мы там построим, а где жители работать то будут, чем заниматься? Будем строить многоэтажки, а ведь к ним нужна инфраструктура – школы, детские сады. В каждом доме живет 200-300 человек. Допустим, мы строим в Усть-Илимске 100 тысяч метров жилья. А кто там будет жить? Да, 20% местного населения переедет, улучшат жилищные условия. А остальное? Должны новые люди приехать.

Другое дело реновация. Такая программа нужна. У нас есть дома, которые буквально разваливаются уже. А капремонта еще предстоит ждать. За работу надо браться, но без помощи федерального центра, без целевых программ такого объема не осилить. .