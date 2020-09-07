В Иркутске активизировались недобросовестные «предприниматели», которые обманывают пенсионеров.

Если сразу перейти к сути дела, то действуют дельцы так: стучатся к вам в дверь, представляются сотрудниками «Иркутскэнергосбыта» и говорят, что нужно проверить счетчик, и дальше выносят вердикт: «Ваш прибор учета устарел и его следует поменять, иначе оплата за электроэнергию проходить не будет и возникнут сложности».

От такого заявления люди, как правило, теряются. А вот аферисты сразу, как говорится, берут нахрапом и предлагают установить новый счетчик. Волшебным образом он у лжесотрудника имеется с собой и поставить его не составит никакого труда.

«С вас всего лишь 4400 рублей, это и за сам прибор, и за его установку», - не сдаются торговцы.

Ну а когда дело сделано, доверчивые люди, а это в основном пенсионеры, которых проще ввести в заблуждение, приходят в себя и звонят в «Иркутскэнергосбыт», ведь мало поменять счетчик, его еще нужно запустить в работу для принятия расчетов, то есть опломбировать. А такое право имеет по закону гарантирующий поставщик или управляющая компания, в случае если за электроэнергию вы оплачиваете напрямую ей.

- Вот как раз на этом этапе нам и звонят обманутые и просят сделать опломбировку, - рассказывает заместитель начальника Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыта» Наталья Соковикова. - Мы, конечно, делаем это бесплатно, но когда начинаем разбираться в ситуации, то возмущению нет предела! Почему?! Во-первых, мы сами производим замену счетчиков (и стоит однофазный не 4400, а 1850 рублей) и одновременно допускаем прибор учета в эксплуатацию - производим опломбировку и составляем акт допуска. Во-вторых, замена счетчика производится по заявке собственника, а в-третьих, эта процедура сегодня в принципе бесплатна.

Но обо всем по порядку. Итак, счетчик электроэнергии требует замены всего лишь в нескольких случаях. Допустим, когда вышел из строя по каким-то причинам или не соответствуют классу точности. Это касается старых приборов учета, которых в пользовании у жителей сегодня осталось единицы.

Второй момент, на что следует обратить внимание, - это дата госповерки. Иными словами, это тот час икс, когда следует проверить, насколько исправен прибор и правильно ли работает. На данном этапе житель сам принимает решение, что лучше, - выполнить госповерку счетчика или заменить его. Данные по госповерке заносятся в паспорт счетчика и хранятся у жителя, а копии передаются гарантирующему поставщику или в управляющую компанию, в случае оплаты коммунальной услуги электроснабжения - напрямую в управляющую компанию.

- Год госповерки счетчика можно посмотреть на заводской пломбе госповерителя на приборе учета: в паспорте счетчика указаны день, месяц, год госповерки, а также межповерочный интервал. Информацию о приборе учета всегда можно уточнить, обратившись в «Иркутскэнергосбыт», например, через «Личный кабинет», мобильное приложение или по телефону контакт-центра, - поясняет Наталья Соковикова. - В заявке следует указать актуальные контактные данные. Специалист обязательно свяжется с клиентом и при необходимости проверки счетчика договорится о дне и времени визита.

И вот только тогда - по заявке и никак иначе! - настоящий сотрудник «Иркутскэнергосбыта», а не мошенник, постучит к вам в дверь. Сам он обязательно будет в корпоративной форме с логотипом компании и со служебным удостоверением. Любой житель может попросить показать документ. В нем обязательно есть фотография, указаны фамилия, имя и отчество специалиста, его должность и подразделение, в котором работает. Только удостоверившись в том, что это действительно сотрудник «Иркутскэнергосбыта», а не делец, который хочет заработать на вашей доверчивости, можно позволить ему посмотреть прибор учета.

И последнее - разъясняем стоимость. Сегодня услуга установки нового счетчика, включая покупку самого прибора, составляет 1850 рублей. Однако с 1 июля 2020 года с потребителей снимается обязанность по установке приборов учета электроэнергии: по многоквартирным домам она переложена на гарантирующего поставщика. Таким образом, замена счетчика априори бесплатна!

Но! Срок ожидания составляет шесть месяцев. То есть если прибор надо поменять срочно или вы не хотите ждать и платить эти полгода «по среднему», то можно согласиться на платную услугу, которая - еще раз подчеркнем! - стоит 1850 рублей.

- Призываю всех наших клиентов быть бдительными и не идти на уловки недобросовестных компаний, которые навязывают сомнительные услуги, - заключает Наталья Соковикова. - Только в августе и только в наше подразделение по Правобережному округу обратились десять человек, которые пострадали от действий мошенников. Их смело можно так назвать, потому что счетчики были исправны и не требовали замены. По сути, люди заплатили за воздух. Возмущает и то, что в акте-допуске прибора учета, который приносят нам обманутые жители, написано, что замена счетчика была произведена по желанию клиента. А ведь это неправда, поскольку людям говорили, что прибор сломан.