«Иркутская Энергосбытовая компания» информирует о смене ресурсоснабжающей организации

С 1 сентября 2020 года услуги потребителям оказывает ООО «Байкальская энергетическая компания». Условия договоров и тарифы при этом не меняются.

С 1 сентября 2020 года статус ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организации перешел обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» (ИНН 3808229774, КПП 380801001). В связи с этим потребители ПАО «Иркутскэнерго» в Усть-Илимске переходят на обслуживание в «Байкальскую энергетическую компанию». С ними с 1 сентября 2020-го заключаются публичные договоры с ресурсоснабжающей (единой теплоснабжающей) организацией. Потребителям никаких дополнительных действия для этого предпринимать не надо. По их желанию договор может быть заключен в письменной форме.

Оплату коммунальных услуг, оказанных с 1 сентября 2020 года, необходимо будет производить на расчетный счет «Байкальской энергетической компании» по реквизитам, которые будут указаны в платежных документах. При этом задолженность за предыдущие периоды необходимо погашать по-прежнему на счета ПАО «Иркутскэнерго».

«Байкальская энергетическая компания» является дочерним предприятием ПАО «Иркутскэнерго», созданным в рамках реструктуризации компании и консолидации теплогенерирующих активов. Это сделано для дальнейшего повышения эффективности управления тепловыми станциями в Иркутской области. Корпоративные изменения не влекут за собой изменения тарифов на тепловую энергию и услуги по предоставлению ГВС. Тарифы установлены уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов - Службой по тарифам Иркутской области. Соответственно, изменения в стоимости тепловой энергии и ГВС для населения региона не будет.