Круглый стол «Социальная повестка Приангарья: без раскачки и долгих разговоров»

Мероприятие пройдет 8 сентября в «Комсомольской правде»

Что волнует сегодня жителей Иркутской области? Как власть отвечает на вопросы, которые ставит население? Какие социальные задачи в регионе решаются в первую очередь? Об этом пойдет речь в рамках круглого стола «Социальная повестка Приангарья: без раскачки и долгих разговоров».

В мероприятии примут участие:

Александр Барсуков, генерал-майор авиации, руководитель иркутского городского центра «Патриот»,

Станислав Гольдфарб, профессор, директор ИД «Комсомольская правда-Байкал»,

Иван Дмитриев, директор Института развития образования Иркутской области,

Константин Жуков, руководитель Лаборатории гуманитарных и политических технологий Иркутского государственного университета, почетный профессор ИГУ,

Юрий Козлов, детский хирург,

Светлана Семенова, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области,

Маргарита Цыганова, председатель студенческого профкома ИГУ.

Мероприятие пройдет 8 сентября в Издательском доме «Комсомольская правда – Байкал» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Начало 14.00.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.