Водителя моторной лодки будут судить за смерть двух человек в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Не рассчитал вес пассажиров, не позаботился о спасательных жилетах. В этом, а также в причинении смерти по неосторожности обвиняют 24-летнего водителя моторной лодки их села Хамакар. Произошла трагедия 20 июля этого года.

Компания из пяти человек добиралась по реке Нижняя Тунгуска из села Ербогачен в Хамакар. Путь не близкий – 150 км. Примерно на 35 км водной «трассы» у лодки заглох двигатель, ее захлестнуло гребной волной и, не выдержав нагрузки, плавсредство пошло ко дню.

Пассажиры бросились в рассыпную. Владелец лодки вместе с еще одним мужчиной и женщиной поплыли к правому берегу реки. Выбрались. Еще двое – к противоположному. Больше их никто не видел.

«Судоводителем были нарушены сразу несколько правил пользования маломерными судами на водных объектах», - отмечали тогда сотрудники МЧС РФ по Иркутской области. – «В первую очередь, им была организована перевозка пассажиров без спасательных жилетов, что является грубейшим нарушением, ставящим под угрозу жизнь пассажиров. Кроме того, было явное нарушение норм пассажировместимости и грузоподъемности плавсредства. Это и послужило причиной случившегося».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, расследование завершилось накануне. Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением для рассмотрения передали в Катангский суд Приангарья. Судоводителю грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

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