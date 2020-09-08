Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 сентября: 633 заразившихся COVID-19 находятся в больницах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 8 сентября. Темпы прироста заразившихся коронавирусом за сутки в Иркутской области сохраняются примерно на одном уровне. За минувшие сутки положительный тест на COVID-19 пришел 71 заболевшему. Так число случаев заражения в регионе возросло до 17 466.

«В медучреждениях 8 сентября под присмотром медиков находятся 633 пациента, 30 из них – тяжелые», - сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Иркутской области. – «Амбулаторное лечение получают еще 1184 человека».

Выздоровели за последние 24 часа – 104 сибиряка, общее количество выздоровевших – 15 366.

К сожалению, сегодня стало известно о смерти еще четверых наших земляков от коронавируса. COVID-19 стал причиной смерти в общей сложности 199 человек, еще 84 с таким же диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв пандемии в Приангарье – 283.

Коронавирус. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 8 сентября: медики, работающие с коронавирусом, получат билеты на Кубок России по хоккею

Медики, работающие с коронавирусом, а также дети-сироты, студенты-стройотрядовцы, заслуженные люди региона получат возможность бесплатно попасть на церемонию открытия нового Ледового дворца, а также на матч клуба «Байкал-Энергия» в рамках Кубка России по хоккею с мячом.

Бело-синие сыграют с новосибирским «Сибсельмашем». Она состоится 11 сентября в 19.00. Как купить билеты на первый этап Кубка России, который пройдет с 11 по 16 сентября - читайте здесь.

Коронавирус в Иркутске, 8 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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