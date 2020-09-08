Вместе делаем Иркутск чище

Волонтеры в этом году убирались в шести городах России, а в Иркутске прошла одна из самых масштабных акций. Фото: Артем Моисеев

- Это потрясающе, что у меня есть возможность поучаствовать в таком хорошем деле, - делится эмоциями новичок всенародно любимой команды «Байкал-Энергии» Мартин Ландстрем.

Он, кстати, в истории иркутского хоккея с мячом первый шведский легионер. 23-летний нападающий из-за пандемии почти полгода не мог вылететь из Скандинавии и вот, наконец, прибыл в Иркутск. Выкроив денек между тренировками, он вместе с товарищами по команде стал участником экологической акции «360», которая прошла 5 сентября. Ему выпал участок у Иркутской ГЭС, который в народе называют «квадратами». Сюда горожане часто приезжают на пикники, а летом позагорать и искупаться, но после себя, увы, оставляют горы мусора - бутылки, пластиковую посуду, пакеты. Этого добра здесь хватает. Спортсмен, как и десятки других волонтеров, трудился не покладая рук - собирал отходы, тут же сортировал их, складывал в пакеты.

Акция «360» состоялась 5 сентября. Фото: Артем Моисеев

- Я у себя на родине тоже убирал мусор, но это было очень давно, - говорит хоккеист. - Акция приносит пользу экологии, поэтому когда поступило предложение это сделать здесь, сразу согласился. Независимо от того, где ты живешь - в Швеции или в России. Очень хорошо, когда мы ответственно относимся к окружающей нас среде. К тому же для уборки не нужна специальная подготовка. Любой способен сделать пространство вокруг себя чище.

Мартин признается, что в Иркутске отнюдь не больше мусора, чем в других странах, и борются с ним везде одинаково, точно такими же способами.

Прямо с берегов на переработку отправилось 103 кг металла, 357 кг стекла и 109 кг пластика. Фото: Артем Моисеев

Новый формат в новых реалиях

Экоакцию «360» En+ Group проводит с 2011 года. Именно тогда компания, объединяющая энергогенерирующие активы и алюминиевые производства страны, начала реализовывать комплексную программу по защите Байкала и заповедных территорий от неблагоприятных воздействий на экологию. Эту программу в свое время инициировал основатель компании Олег Дерипаска. Быть может, звучит это очень громко, но за программой стоит огромная работа, которая началась с небольшого субботника.

Экоакцию «360» En+ Group проводит с 2011 года. Фото: Артем Моисеев

В 2011-м несколько десятков сотрудников «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) приехали на мыс Улирба и собрали 500 мешков мусора, который оставили после себя туристы. На благое дело у них ушло 6 часов, или 360 минут, которые и легли в название акции. Ну а сама она с годами развивалась и росла. К движению присоединились тысячи волонтеров, сотни организаций, десятки муниципалитетов. Опыт En+ Group стал тиражироваться в других регионах России, эковолонтером отныне быть почетно и статусно. Помимо уборки мусора добровольцы строят экотропы в заповедниках, пикниковые зоны для туристов, станции кольцевания птиц.

Помимо уборки мусора добровольцы строят экотропы в заповедниках, пикниковые зоны для туристов, станции кольцевания птиц. Фото: Артем Моисеев

- В этом году акция «360» - юбилейная, что особенно радостно для нас, - рассказывает руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. - Обычно мы, в прошлые годы, на больших автобусах вывозили много волонтеров на берега Байкала и в течение дня проводили масштабную уборку. Но в этом году из-за коронавируса акция проходит в другом формате. Несмотря на ограничения, мы нашли способ, как позаботиться о природе, сделать ее чище. Я искренне уверен, что акция будет продолжаться всегда, и мы с волонтерами своим примером изменим в конечном итоге отношение людей к окружающему миру.

В этом году из-за коронавируса волонтеры массово убирались только в городах. На Байкале мусор собирали местные жители. Фото: Артем Моисеев

Кстати, пусть на Байкал в этот раз не приехали добровольцы со всей России, все же уборка там прошла. Ее организовали в единый день акции, 5 сентября, муниципалитеты Приангарья и Бурятии, которые расположены на берегах. На уборку вышли местные жители, а компания-организатор снабдила их всем необходимым - инвентарем, сизами и, конечно же, памятными сувенирами.

Ну а главное действо развернулось в шести городах России: в Братске волонтеры приводили в порядок остров Сосновый, где собрали автомобильные шины и отправили их на завод по переработке; в Усть-Илимске благоустраивали родник около Усть-Илимской ГЭС и убирались на диком пляже; в Миассе собирали отходы на берегу одноименной реки, в Дивногорске на берегу Енисея, а в Нижнем Новгороде на Пермяковском озере. Ну а шестым городом, где провели «360», стал Иркутск.

Ответственность перед будущими поколениями

Из-за пандемии организаторы сделали все, чтобы соблюсти меры безопасности. Во-первых, изначально участники регистрировались на сайте, а во время самой уборки все были в масках. Добровольцев разделили на небольшие группы и просили соблюдать социальную дистанцию. Благо это было сделать просто. В Иркутске, как уже говорили, одной из локаций стали «квадраты». Здесь побывали и мы, встретив и шведского легионера, и других спортсменов, в том числе из молодежки «Байкал-Энергии», а еще сотрудников различных компаний. Например, Михаил Черных уже в пятый раз участвует в «360», за что получил почетный значок.

Все меры безопасности предприняты – маски обязательно! Фото: Артем Моисеев

- Уже пять лет работаю на Иркутской ГЭС и столько же убираюсь, - признается начальник отдела производства. - Когда в первый раз примкнул к этому движению, получил только положительные эмоции. Вот так затянуло, делаю это с удовольствием. Зачем? Как говорится, кто если не мы! Отдыхающие оставляют после себя мусор, если его не убирать, то он попадает в воду, загрязняя ее. Важно, не допустить этого.

Признаемся, были в этот раз и новички. Да еще какие! Например, мэр Иркутска, Руслан Болотов. Он вместе с супругой и детьми тоже, засучив рукава, добросовестно собирал мусор.

В этот день выдалась хорошая погода. Фото: Артем Моисеев

- Похвально, что это не разовое мероприятие, а постоянное, - сказал градоначальник. - Конечно, лучше бы не мусорили, тогда бы и убирались пореже. Но, к сожалению, так не происходит, поэтому мы вынуждены принимать меры. Главное еще - показывать пример, что мир, который передадим нашим детям, должен быть чистым. Это наша большая ответственность перед будущими поколениями. Иркутск всегда отличался хорошими примерами меценатства, и я рад, что такие проекты есть.

Были и неожиданные находки, и банальные – бутылки, посуда, пакеты. Фото: Артем Моисеев

Помимо «квадратов» у плотины ГЭС волонтеры убрали также район Теплых озер, остров Конный, берег Ушаковки, где мусор, кстати, собирали прямо из реки. В итоге за день с берегов водоемов собрали три «КамАЗа» общего мусора. Дополнительно к этому прямо с берегов на переработку отправилось 103 кг металла, 357 кг стекла и 109 кг пластика.

Волонтеры привели в порядок «квадраты» у плотины ГЭС, район Теплых озер, остров Конный, берег Ушаковки. Фото: Артем Моисеев

А еще добровольцы установили 12 стендов с информацией об истории места, флоре и фауне, советами по сохранению природы.

А еще добровольцы установили 12 стендов с информацией об истории места, флоре и фауне, советами по сохранению природы.

Не только чисто, но и зелено

На бульваре Гагарина недалеко от детской площадки участники акции высадили 537 саженцев кизильника блестящего, чтобы создать живую изгородь. Между прочим, этот кустарник очень красиво цветет, и в следующем году иркутяне непременно это оценят.

Примечательно, что кизильник - байкальский эндемик, В свое время был размножен и сегодня широко распространен в европейской части России и в других странах. В Москве или Санкт-Петербурге многие центральные улицы, парки и скверы украшены именно кизильником. Удивительно, но в Иркутске его не найдешь, потому что кустарник массово никогда не высаживали. Эта масштабная посадка стала первой в истории города!

- Саженцы морозостойкие, хорошо приживаются, кустарник не любят вредители. К нам их привезли из питомника, они хорошо перезимовали, акклиматизировались, - рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения МКУ «Городская среда» Ольга Григорьева. - Из кизильника получается красивая плотная изгородь. Я считаю, что это шикарный подарок Иркутску! В прошлом году, кстати, на острове Конном мы с En+ Group высаживали рябину и сирень, и все хорошо растет!

ЦИФРЫ

4530 тонн мусора собрано за 10 лет участниками самого массового эковолонтерского проекта в России «360».

145 000 добровольцев примкнули к доброму делу.

НА ЗАМЕТКУ!

Программа En+ Group «Мир со знаком плюс» включает в себя волонтерский проект «360», грантовый конкурс экопроектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы.

Узнать подробнее можно на сайте www.project-360.ru

БУДЬ В КУРСЕ!

Онлайн-марафон и digital-квест

Организаторы идут в ногу со временем и придумывают новые фишки. В этом году все желающие, кто регистрировался на сайте как участник акции, могли еще примкнуть к онлайн-марафону «360». Каждую неделю им присылали задания, которые нужно было выполнить и прислать фотоотчет. Задания разбиты на три темы: дом, мир вокруг нас и цифровое пространство. Выполняя простые задания, участники учились правилам экологичного поведения в быту и получали призы.

А еще 5 сентября добровольцы прошли digital-квест с QR-кодами на тему сохранения природы и экопривычек. Они искали QR-коды, открывали их и собирали кодовую фразу. Те, кто высаживал деревья, могли поучаствовать в конкурсе: нужно было посвятить кому-то «новенькое» дерево и выложить фотографию в Instagram.