Круглый стол «Экономика Приангарья: что нас ждет после губернаторских выборов»

Мероприятие пройдет 9 сентября в 15.30 в «Комсомольской правде»

О том, насколько и чем богата сибирская земля, говорят десятками и даже сотнями лет. Но как поставить эти богатства на службу жителям? Какие проекты необходимы для наращивания экономического потенциала региона, и, как следствие, улучшения жизни людей? Об этом пойдет речь в рамках круглого стола.

В мероприятии примут участие:

Баймашев Дмитрий Закарьевич, генеральный директор ГП «Янта».

Битаров Александр Семенович, депутат Законодательного Собрания Иркутской области.

Грачев Павел Сергеевич, генеральный директор ООО «УК Полюс».

Долгов Виктор Николаевич, генеральный директор ООО "ИЛИМ БАЙКАЛ".

Коренев Юрий Евгеньевич, председатель Общественной палаты города Иркутска, ресторатор г. Иркутска, инвестор реставрационных работ, предприниматель.

Круглов Виктор Кузьмич, генеральный директор «Саянсхимпласт».

Ситников Руслан Леонидович, первый заместитель председателя правительства Иркутской области.

Чалбышев Александр Владимирович, председатель Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Круглый стол состоится 9 сентября в Издательском доме «Комсомольская правда – Байкал» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Начало в 15.30.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.