Если бы я был губернатором: на эту тему рассуждали гости «Комсомольской правды»

В пресс-центре КП прошел круглый стол «Социальная повестка Приангарья: без раскачки и долгих разговоров» Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Каждому участнику круглого стола «Социальная повестка Приангарья: без раскачки и долгих разговоров» Станислав Гольдфарб, доктор исторических наук, профессор, директор ИД «Комсомольская правда-Байкал», предложил представить себя в роли губернатора и рассказать, что необходимо сделать в регионе в первую очередь.

- Если бы я был губернатором, то вплотную бы занялся превращением Иркутска в столицу области. Ликвидировал бы портящую облик города рекламу, утвердил цветовую палитру фасадов. Сейчас нагромождение разномастных домов напоминает цыганские таборы и не создает впечатление столицы, главного города области. Эту ситуацию нужно менять, - заявил Александр Барсуков, генерал-майор авиации, руководитель иркутского городского центра «Патриот».

Владимир Новожилов, главный врач Ивано-Матренинской детской больницы Иркутска, отметил, что, получив такой статус, обратил бы в первую очередь внимание на систему образования.

- Молодежь уезжает из региона, потому что не видит здесь перспектив. С учебными заведениями проблемы, бюджетных мест мало. Да и в целом нужно внимательно посмотреть на сферу образования, начиная с детских садов, школ. Важно понять, чему там учат и как.

Маргарита Цыганова, председатель студенческого профкома ИГУ, согласилась с тем, что молодежь уезжает, но при этом рассказала, как на глазах меняется ситуация.

- Мы обсуждали эти вопросы на встрече с главой региона Игорем Кобзевым, говорили о том, что нужно увеличить целевой набор в вузы, обеспечить трудоустройство. Все это решается. Мы добились создания Дома молодежи, уже осваиваем новую площадку. Поэтому изменения есть, и говорить о перспективах сегодня можно.

Юрий Козлов, детский хирург, отметил, что человеку свойственно не видеть то, что лежит на поверхности.

- Изменения, которые происходят сейчас, очевидны. В сфере здравоохранения появились очень важные программы, которые, безусловно, приведут к развитию медицины в регионе. Более того, у Иркутска уже есть все шансы стать медицинской столицей Сибири.

Как подчеркнула Светлана Семенова, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, развитие социальной повестки невозможно без развития экономического потенциала региона.

- Нам в этом году удалось инициировать более пяти законопроектов, касающихся поддержки семьи и детей. Их поддержали и правительство, и Законодательное Собрание региона. Это реальные дела. Были приняты важные политические решения, выделено финансирование.

И все это направлено на решение социальных вопросов.

Также в рамках круглого стола обсудили тему создания в Иркутске Суворовского училища, напомнили о строительстве в регионе современных медицинских корпусов и других социальных объектов, включая школы и детские сады.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.