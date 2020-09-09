Выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года: кого выбираем и где можно будет проголосовать Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года. Жители будут досрочно выбирать главу региона, а в муниципалитетах - новых мэров и депутатов. О мерах безопасности во время пандемии и о новшествах голосования рассказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

Выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года: где и когда голосовать

Итак, выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года назначены на единый день голосования. Но желающие могут поддержать кандидатов 11 и 12 сентября. Избирательные участки в эти три дня открыты с 8 до 20 часов.

- Центризбирком России утвердил двухдневное досрочное голосование на крупных региональных выборах для того, чтобы избежать скопления людей в помещениях, - пояснил Илья Дмитриев.

А вот на муниципальных выборах люди могут проголосовать досрочно за 10 дней до единого дня голосования.

Выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года: кого избираем

На пост главы Приангарья претендуют пять кандидатов. Это Андрей Духовников (ЛДПР), Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Игорь Кобзев (самовыдвижение), Геннадий Щадов (КПСС) и Михаил Щапов (КПРФ).

Ну и про муниципалитеты. Мэров будут выбирать в трех городах - Ангарск, Свирск, Черемхово; и в девяти районах - Братский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Кутский, Чунский. Кроме того, изберут 35 глав территорий и 323 депутата. Новые городские думы сформируют в Ангарске, Свирске, Черемхове. Это если говорить о крупных населенных пунктах.

- Самая «горячая» борьба, где много кандидатов и активная агитация, ожидается, например, в Ангарске, Иркутском и Мамско-Чуйском районах, - добавил Илья Дмитриев.

Выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года: раздадут ли избирателям маски

Обезопаситься от коронавируса - обязательно! На участковых избирательных комиссиях заранее запаслись масками, перчатками и санитайзерами, чтобы раздавать их избирателям, членам комиссий, наблюдателям - словом, всем присутствующим. А помещения будут тщательно убирать и дезинфицировать.

Кстати, голосование на дому (а это доступно для больных, инвалидов, и других, если причина веская – кстати, уже подано 10 тысяч заявлений) проведут бесконтактно. Человеку через дверь вручат набор: маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка, бюллетень и заявление о голосовании. Он заполнит его дома, а затем выйдет и опустит в урну в коридоре.

Выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года: как будут работать школы

Школам, где организуют голосование, 11 сентября Минобразования рекомендует устроить День здоровья, чтобы ученики позанимались на свежем воздухе. Ну а 12 и 13 сентября - выходные, поэтому дети и так будут отдыхать дома. Правда, в некоторых школах 12 сентября решили провести дистанционные занятия.

После выборов помещения продезинфицируют, и в понедельник, 14 сентября, уроки будут проходить в обычном режиме.

Выборы в Иркутской области 13 сентября 2020 года: можно ли проголосовать не по месту прописки

Если вы находитесь в Иркутской области, но не там, где прописаны, то можно было зарегистрироваться на выборы через сервис «Мобильный избиратель». Заявления подали уже больше 19 тысяч человек.

Интересно, что впервые губернатора Приангарья местные жители смогут выбирать, даже находясь в Москве! Нужно только подать заявление на один из 30 цифровых участков для голосования в столице.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для жителей отдаленных территорий выборы уже позади. Так, в числе первых проголосовали трое сотрудников метеостанции Солнечная в Ольхонском районе. К ним с бюллетенями целый день добирались на лодке. В Тофаларию – на вертолетах, в северные таежные районы – тоже, как придется. Всего голоса отдали 39% избирателей, зарегистрированных на этих территориях.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

90 выборов состоится в Приангарье:

Из них 1 региональные – досрочные выборы губернатора,

89 – муниципальные.

75 муниципалитетов участвуют в выборах.

1,857 тысяч избирателей (по данным на 1 июля).

45 территориальных избирательных комиссий.

1927 участковых избирательных комиссий:

Из них 1905 – постоянных, и 22 – в местах пребывания избирателей (12 в больницах, пять в СИЗО, одна в соцучреждении и четыре – на вахтовых поселках).

КСТАТИ

Видеонаблюдение и подсчет голосов

715 участковых избирательных комиссий будут под прицелом камер видеонаблюдения. На сайте «Наш выбор - 2020» 13 сентября можно будет понаблюдать за ними в режиме онлайн до самого подписания протоколов.

На 90% участков протоколы составят автоматически с помощью QR-кодов. А на остальных установят 142 комплекса обработки избирательных бюллетеней.