Эпидрасследование проводят в четырех школах Братска из-за коронавируса Фото: Иван ВИСЛОВ

В Братске в Иркутской области проводится эпидемиологическое расследование. В четырех школах этого города выявили школьников, контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией и при этом продолживших ходить на уроки.

«Первая неделя работы педагогического, родительского и ученического сообществ показала, что мы в одном шаге от распространения инфекции внутри образовательных организаций», - рассказала пресс-службе администрации Братска заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.

Отмечается, что данных школах были не только дети, контактировавшие с коронавирусными больными, но и дети тех родителей, что также имели контакты с заболевшими COVID-19. И это не смотря на все предупреждения о соблюдениях мер безопасности во время пандемии.

«Родители нас не услышали», - отметила Марина Зубакова.

Тем не менее, как отметила представитель мэрии, ощущение, что учебный год пройдет в привычном режиме – обманчиво. При таком положении вещей возврат к дистанционному обучению вполне реален.

«Эпидемиологи Братска, управление Роспотребнадзора проводят анализ, чтобы определить, каким образом соответствующие классы будут продолжать обучение далее и насколько серьезна ситуация в этих учреждениях», - сообщила зам. мэра.

В школах к началу учебного года закупили все необходимое для очного обучения: бесконтактные термометры (температуру детям мерят на входе в учреждение), рециркуляторы, очищающие воздух, дезинфицирующие средства. Однако, не допустить всплеска заболеваемости коронавирусом можно только общими усилиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08