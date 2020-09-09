Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 сентября: в Иркутской области доля пациентов, победивших COVID-19 - 79% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 9 сентября. Говорить о том, что новая коронавирусная инфекция в Приангарье побеждена – пока рано. Ежедневно регистрируется еще не малое число случаев заражения. Так за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 76 человек.

Статистика по коронавирусу на 9 сентября:

17 542 (+76 за сутки) - число подтвержденных случаев заражения;

630 - госпитализирован;

28 - в тяжелом состоянии;

1132 - получают лечение амбулаторно;

15 495 (+129 за сутки) - выздоровело;

201 (+2 за сутки) - умерло от COVID-19;

84 - умерло от сопутствующих заболеваний.

Коронавирус, статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 9 сентября: Приангарье улучшило свои показатели в рейтинге регионов Сибири, победивших COVID-19

В Иркутской области продолжает расти количество выздоровевших от коронавируса. Практические ежедневно число справившихся с инфекцией на порядок выше новый выявленных случаев заболевания. Вот уже целый месяц, каждую неделю процент вылечившихся увеличивался на 2. На сегодняшний день он - 79%. Наш регион остается на втором месте в Сибирском федеральном округе и в десятке - по всей России, в рейтинге по числу справившихся с COVID-19.

«Благодаря последовательному увеличению процента пациентов, победивших инфекцию, область улучшила свое положение в рейтинге Сибири, разделив 2 и 3 строчку среди регионов с наименьшей долей выздоровевших с Красноярским краем», - сообщает Информационный центр по коронавирусу.

Лучше всего обстановка с новой коронавирусной инфекцией в Сибире – в Республике Тыва, там выздоровел 91% инфицированы. Далее следует Алтайский край и индекс в 90%, на третьем месте – Новосибирская область и Хакасия с показателем в 89%.

«В Сибири справились с COVID-19 в общей сложности 79 146 человек – 83% заразившихся, это выше, чем в среднем по России, где 82%», - отметили в ИЦК.

Фото: Информационный центр по коронавирусу

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