За нелегальную свадьбу ресторан в Бурятии закрыли на 15 суток. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 15 суток за нелегальную свадьбу. Это приметы нового, коронавирусного, времени. Вместе собирается много гостей и родственников. И тут начинаются проблемы. Как организовать торжество с учетом всех требований Роспотребнадзора в ресторане, если запретить людям передвигаться по залу и близко приближаться друг к другу практически невозможно? Возможно, пример улан-удэнского заведения показывает, что проще отказаться от этих мероприятий вообще.

"На момент проведения проверки в ресторане проводилось массовое мероприятие - свадьба. В зале заведения находилось 25 посетителей, расстояние между столами составляло менее 1,5 метров. Кроме этого, не был организован сбор использованных одноразовых масок работников предприятия, а в закрытых помещениях ресторана отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха", - перечисляют нарушения в пресс-службе УФССП по республике Бурятия.

В итоге судебный пристав немедленно выехал на место и опечатал заведение. Оно закрыто на 15 суток за нарушение требований главного санитарного врача республики, указа главы республики, методических рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях угрозы распространения COVID-19. Собственник грузинского ресторана предупрежден, что если в течение ближайших двух недель оно возобновит работу без разрешения, то его ждет не только штраф, но и уголовная ответственность.