К отопительному сезону в Приангарье готовы

Фото: архив компании

Очень скоро в квартирах жителей Иркутской области станет тепло. Этому предшествовала большая работа. Энергетики все лето искали дефекты на сетях, ремонтировали их, строили новые. Благодаря этому сегодня готовность к отопительному сезону в Иркутске почти 100-процентная. Об этом, а также о том, как мы будем платить за ресурсы и как это можно сделать в условиях пандемии онлайн, на пресс-конференции рассказали технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский, замдиректора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов и заместитель главного инженера компании Андрей Ловцов.

Фото: архив компании

- Летом все, что планировали, сделали, - поясняет Владимир Янышевский. - В результате гидравлических испытаний обнаружили 214 повреждений на сетях. Мы понимаем, что эти дефекты - потенциально аварийные ситуации, поэтому все их устранили. Сейчас заканчиваем внутритрубную диагностику в Свердловском районе Иркутска - на улицах Румянцева и Лермонтова. Проводим ее, кстати, с помощью робота без вскрытия дорожного полотна. Кроме того, отремонтировали 15 теплосетей, из них 5 в стадии завершения. Проложили и 7,5 км новых. Они долговечны и надежны.

Фото: архив компании

Из масштабных работ этого года - замена трубопроводов и элементов подвески под Глазковским мостом. В частности, специалисты применили самые современные материалы по гидроизоляции. И все это позволит избежать аварий в ближайшие лет 30. При этом, как отмечает Владимир Янышевский, важно, что все работы проводили с минимальными ограничениями движения транспорта. Старались трудиться по ночам, чтобы не создавать неудобств жителям. Кроме того, большая реконструкция сетей завершается на улице Ядринцева, где поменяли 600 метров сетей. Также новые трубопроводы возвели под новым мостовым переходом через реку Ушаковку. Словом, в 2020 году потрудились на славу! Повлияла ли на это как-то пандемия? В целом нет.

- Это для нас вызов, и мы были готовы его принять, - заключил Владимир Янышевский. - Более того, стараемся применять и внедрять все новейшее оборудование, которое есть в стране. Помимо робота-диагноста, например, в октябре впервые сделаем аэрофотосъемку сетей, чтобы выявить теплопотери.

И все-таки пандемия повлияла, но в хорошем смысле - в части обслуживания клиентов. «Иркутскэнергосбыт» максимально постарался перейти в онлайн-режим, и это принесло свои плоды.

- Мы закрыли офисы 17 марта, но, как показало время, решение было правильным, - говорит Андрей Харитонов. - Мы и наших сотрудников защитили, и, соответственно, клиентов. При этом активно развивали онлайн-направление. Так, через «Личный кабинет» на сайте «Иркутскэнергосбыта» или в нашем мобильном приложении теперь можно не только оплачивать за тепло- и электроэнергию, передавать показания счетчика, но и заключать договоры на технологическое присоединение, проводить акт сверки взаиморасчетов, что очень удобно при сделках с недвижимостью. В «Личном кабинете» стало доступным и подключение нескольких лицевых счетов, что также практично. Например, один человек может оплачивать и за себя, и за, допустим, бабушку, которая живет отдельно. Автоплатеж стал возможен с карт всех банков, а не только с карты Сбербанка, как это было раньше.

Словом, расширился перечень услуг через «Личный кабинет». По сути, нет больше необходимости идти в офисы компании, все доступно удаленно - через Интернет.

- Конечно, есть еще клиенты, которые привыкли ходить в офисы, проводить оплаты через оператора, - поясняет замдиректора по работе с бытовыми потребителями. - Но справедливости ради, в этом уже нет нужды. Если же возникают сложности, мы усилили наш контакт-центр. Горячие линии работают круглосуточно - всегда можно проконсультировать и получить исчерпывающую информацию.

Андрей Харитонов также напомнил, что сегодня в Приангарье есть две формы оплаты за отопление. Первая - «по среднему», то есть когда в течение года жители в платежках видят одну и ту же сумму, а в начале следующего года проводится корректировка - перерасчет. А вторая - «по факту», когда люди платят за отопление только с сентября по май. И суммы всегда разные: чем теплее (соответственно, и батареи работают не на полную мощность), тем меньше суммы в платежках, и наоборот. Летом же и вовсе строчки «за отопление» нет. Таким способом жители уже рассчитываются в Иркутске, Ангарске, Зиме, Черемхове, Усолье-Сибирском, Вихоревке. И, как отмечают в «Иркутскэнергосбыте», эта схема лучше тем, что она понятнее для потребителей: они видят, за что конкретно платят. Число жалоб на таких территориях уменьшилось в разы.

Мы благодарим добросовестных потребителей за своевременную оплату и напоминаем, что все собранные деньги идут на оплату топлива, зарплаты работникам компаний, по сути, ваших соседей, а неоплата ведет к существенным рискам.

До 1 января действует законодательная мера поддержки: не начисляются пени. А еще мы провели акцию с марта по июнь: если житель гасит долг, накопленный до марта этого года, то ему списываются все пени. И многие, кстати, этим воспользовались.

В заключение Андрей Ловцов напомнил, что о любых отключениях отопления жители Иркутска, Ангарска, Братска и Усть-Илимска могут узнать на сайте «Иркутскэнергосбыта», где работают поисковая строка и интерактивная карта: www.sbyt.irkutskenergo.ru.

Введя адрес дома, вы получите информацию, почему и на сколько отключили тепло.

Фото: архив компании

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Ново-Иркутская ТЭЦ - основной источник теплоснабжения в Иркутске, в Ленинском районе - котельная.

5,5 тыс. многоквартирных домов и промышленных объектов из 7,5 тыс. находится в обслуживании участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ в областном центре.

Иркутская энергосбытовая компания - гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Она реализует электроэнергию, а также тепловую энергию в виде пара и горячей воды на территории Иркутской области. Обслуживает 40 тыс. юридических и 1,42 млн физических лиц.