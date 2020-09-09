Экономическое развитие Иркутской области обсудили власть и бизнес

О прорывных проектах говорили за круглым столом в «Комсомольской правде» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Круглый стол «Экономика Приангарья: что нас ждет после губернаторских выборов» состоялся в «Комсомольской правде» в Иркутске. Его участники, представители власти, бизнеса и общественных организаций, говорили об инвестиционном климате в регионе и проектах, которые позволят сделать настоящий рывок в развитии.

Как отметил Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области, для реализации инвестиционных проектов нужно решить вопросы, связанные с инфраструктурой.

- Важно систематизировать эту работу. Она позволит создать новые рабочие места, да и в целом приведет к развитию территорий и благополучию граждан. Синергетический эффект будет быстрый, спонтанный, колоссальный, - подчеркнул он.

Павел Грачев, генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс», сообщил, что сейчас завершается геологоразведка на крупнейшем месторождении золота «Сухой Лог». Поданы документы на регистрацию СЛ «Золото» в Иркутской области. То есть, компания будет платить налоги здесь и пополнять бюджет территории. В дальнейшем предполагается освоение месторождения Черное Корыто, после чего Иркутская область станет крупнейшим золотодобывающим регионом в стране.

Виктор Долгов, руководитель представительства группы «Илим» в Иркутской области, рассказал о планах по строительству в Приангарье целлюлозно-картонного комбината, который позволит создать порядка 450 новых рабочих мест и даст толчок к социально-экономическому развитию Усть-Илимска и региона в целом.

Александр Битаров, депутат Законодательного Собрания Иркутской области, напомнил о создании в Иркутске Суворовского училища и рассказал о перспективах развития территории бывшего ИВВАИУ, где, по задумке архитекторов, должны появиться как минимум одна школа, два детских сада, поликлиника, другие объекты, и, конечно же, жилье.

Дмитрий Баймашев, председатель Агропромышленного союза Иркутской области, обратил внимание на развитие сельского хозяйства в регионе и важность системы кооперации. Также в рамках круглого стола обсудили вопросы поддержки малого бизнеса, развития туризма, строительства аэропортов в Иркутске и Бодайбо.

Участники встречи сошлись во мнении о том, что сейчас намечены к реализации, или уже стартовали проекты, которые обязательно нужно довести до конца. Эта работа приведет к росту экономики, и, как следствие, к улучшению качества жизни людей.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.