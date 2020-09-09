Круглый стол «Экология Приангарья: беремся решать проблемы, копившиеся десятилетиями» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня в Иркутской области наконец-то сдвинулись с мертвой точки вопросы ликвидации отходов БЦБК и «Усольехимпрома», идет активная борьба с черными лесорубами, уделяется повышенное внимание любым вырубкам леса, в том числе, необходимым для расширения БАМа и Транссиба. Обо всем этом пойдет речь за круглым столом «Экология Приангарья: беремся решать проблемы, копившиеся десятилетиями», который состоится в «Комсомольской правде».

В мероприятии примут участие:

Бояркина Екатерина Васильевна, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, заслуженный эколог Иркутской области;

Бычков Игорь Вячеславович, академик, руководитель Иркутского научного центра РАН;

Гольдфарб Станислав Иосифович, доктор исторических наук, профессор, директор ИД «Комсомольская правда-Байкал»;

Еремеева Наталья Сергеевна, директор благотворительного фонда «Подари Планете жизнь»;

Фалейчик Юрий Иосифович, советник временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области по экологии;

Фиалков Владимир Абрамович, директор Байкальского музея ИНЦ СО РАН;

Шленова Вера Михайловна, председатель президиума областного совета ВООП, заслуженный эколог РФ, Почетный член Всероссийского общества охраны природы.

Круглый стол состоится 10 сентября в Издательском доме «Комсомольская правда – Байкал» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Начало в 14.00.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.