Круглый стол «Экология Приангарья: беремся решать проблемы, копившиеся десятилетиями»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сегодня в Иркутской области наконец-то сдвинулись с мертвой точки вопросы ликвидации отходов БЦБК и «Усольехимпрома», идет активная борьба с черными лесорубами, уделяется повышенное внимание любым вырубкам леса, в том числе, необходимым для расширения БАМа и Транссиба. Обо всем этом пойдет речь за круглым столом «Экология Приангарья: беремся решать проблемы, копившиеся десятилетиями», который состоится в «Комсомольской правде».
В мероприятии примут участие:
Бояркина Екатерина Васильевна, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, заслуженный эколог Иркутской области;
Бычков Игорь Вячеславович, академик, руководитель Иркутского научного центра РАН;
Гольдфарб Станислав Иосифович, доктор исторических наук, профессор, директор ИД «Комсомольская правда-Байкал»;
Еремеева Наталья Сергеевна, директор благотворительного фонда «Подари Планете жизнь»;
Фалейчик Юрий Иосифович, советник временно исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области по экологии;
Фиалков Владимир Абрамович, директор Байкальского музея ИНЦ СО РАН;
Шленова Вера Михайловна, председатель президиума областного совета ВООП, заслуженный эколог РФ, Почетный член Всероссийского общества охраны природы.
Круглый стол состоится 10 сентября в Издательском доме «Комсомольская правда – Байкал» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Начало в 14.00.
Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.