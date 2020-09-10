Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 сентября: инфицированными в регионе остаются 1739 сибиряков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 10 сентября. В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения COVID-19 в Иркутской области. Однако, темпы снижаются. Для сравнения за первые десять дней августа выявлено было 1299 заболевших новой коронавирусной инфекцией, а за первые 10 дней сентября – 729.

На сегодняшний день в Приангарье подтверждено 17 615 случаев заражения. За сутки прирост +73. К счастью, выздоровели уже большинство – 15 591. За сутки с инфекцией справились 96 человек.

«В больницах региона остаются 630 пациентов, 26 из них находятся в тяжелом состоянии, амбулаторно лечат еще 1109 человек», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Таким образом, на 10 сентября зараженных 17 615 в регионе остается 1739 наших земляков. К хорошим новостям можно отнести и то, что за минувшие сутки нет новых смертей. Общее число жертв пандемии сохраняется прежним – 285. Из них от коронавирусу умерли 201 инфицированный, еще 84 заразившихся скончались от сопутствующих заболеваний.

Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 10 сентября: рекомендуют делать прививки

Нет, пока не от коронавируса, так как вакцина еще пока опробуется на добровольцах. А от других зараз, так как, по мнению медиков, COVID-19 в скором времени соединится с другими ОРВИ. Сезон простуд не за горами! И, конечно, первой опасностью в данном случае является грипп. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства.

«За первые дни сентября вакцинацию уже провели 14 тысячам 973 жителям. Вакцины, которая уже поступила, хватит на 715 тысяч доз», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

Корнавирус, статистика в Иркутской области. Фото: с сайта Правительства Иркутской области

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