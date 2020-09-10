Проект "КП" и "ТИВИСИ" «Три дня и одна ночь выборов»: эксперты о ситуации накануне голосования.

Предвыборная гонка выходит на финишную прямую. Со 2 сентября мнения политиков, оценки ученых и экспертов слушатели радио "Комсомольская правда" в Иркутске. посетители сайта irk.kp.ru и зрители телеканала "ТИВИСИ" наблюдали в прямом эфире. Сегодня, 11 сентября, последний аккорд нашего марафона. Впереди - "Ночь выборов", за всеми перипетиями которой мы будем следить, пока не будут подведены предварительные итоги голосования.

А пока - марафон. Он, как принято, пройдет с 14.00 до 19.00, это насыщенный пятичасовой эфир. Присоединяйтесь, следите за онлайн-трансляцией!

Кто сегодня в гостях в студии? Своим экспертным мнением о том. как завершается предвыборная баталия, поделятся люди известные, с мнением которых считаются не только в Иркутске. Это депутат Государственной Думы России Сергей Сокол и профессор, доктор юридических наук, ректор Байкальского государственного университета Сергей Игнатенко.

Прямая трансляция сразу на трех ресурсах:

- телеканале ТИВИСИ (Ростелеком - канал 22, Дом.ру - канал 32, ТТК Бурятия - канал 137, Ориент Телеком - канал 22, Электронный город - канал 22, Электронный город - канал 22, СтрелаТелеком Иркутск - канал 37)

- радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске)

- сайте irk.kp.ru

За ходом голосования также следите в газете «Комсомольская правда».

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