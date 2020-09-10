Экология Приангарья: в регионе решаются проблемы, которые копились десятилетиями

За круглым столом в «Комсомольской правде» обсудили вопросы охраны природы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Круглый стол «Экология Приангарья: беремся решать проблемы, копившиеся десятилетиями» состоялся в «Комсомольской правде» в Иркутске. Речь шла о БЦБК и «Усольехимпроме», о ситуации с лесными пожарами и нелегальными рубками, и в целом о взаимодействии природы и человека.

Игорь Бычков, академик, руководитель Иркутского научного центра РАН, отметил, что экологические проблемы, накопленные в регионе, пока никуда не делись, но появилась уверенность в том, что их можно решать.

- Это мы видим по тому, что происходит на площадке «Усольехимпрома», на БЦБК. Вопросы ликвидации отходов, наконец, сдвинулись с мертвой точки. Кроме того, жители региона впервые за несколько лет не задыхались от дыма лесных пожаров. И причина не в погодных условиях, а в том, что выстроена система, позволяющая быстро реагировать на возгорания и тушить их в первые сутки. Сегодня мы видим, как важна консолидация усилий, и как многое можно сделать, наладив эффективное взаимодействие, как между ветвями власти внутри региона, так и с федеральным центром, - подчеркнул Игорь Бычков.

Юрий Фалейчик, советник исполняющего обязанности губернатора Иркутской области по экологии, напомнил, что раньше происходило на площадке «Усольехимпрома» и как на это реагировала власть.

- Когда в 2019 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала «Усольехимпром» «вторымЧернобылем», отметив, что территория предприятия загрязнена ртутью и другими опасными химическими веществами, прежний руководитель региона заявил, что она преувеличивает. И только со сменой власти в области на проблему обратили внимание. Появилась уверенность, что в Усолье-Сибирском будет чисто, - сказал Юрий Фалейчик.

Екатерина Бояркина, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, а также Вера Шленова, председатель президиума областного совета Всероссийского общества охраны природы, отметили, что сейчас власть уделяет большое внимание общественным организациям. - Были губернаторы, которые обещали нас услышать, но чаще всего не слышали. Сейчас двери для общественников открыты, - заявила Вера Шленова.

Участники круглого стола пришли к выводу о том, что в настоящее время в Иркутской области действительно стали видны перспективы развития, потому что проблемы ставятся на самом высоком уровне и выстраивается стратегия их планомерного решения.

Трансляция на телеканале ТИВИСИ, сайте https://www.irk.kp.ru и радиостанции «Комсомольская правда» 91,5 FM в г. Иркутске, 99, 5 FM в г. Братске.