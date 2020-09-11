Удаленная работа в Иркутске 2020: кто требуется, сколько платят Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус научил по максимуму жить на удаленке. А что? Удобно. Продукты и вещи - с доставкой на дом. Оформление документов - онлайн, без очередей. Сколько ж времени экономится! Прелести работы на дистанционке тоже оценили, причем и персонал, и шефы. Эксперты подтверждают: сибиряки не горят желанием возвращаться в офисы. Удаленная работа в Иркутске 2020 очень популярна.

- Если сравнивать с июлем прошлого года, то вакансий с удаленкой в Иркутске стало больше на 58%, а ищут их в три раза чаще, - рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

Причем такой скачок - по всей стране. Все чаще работу из дому предлагают в Екатеринбурге, Омске, Красноярске, Челябинске, Саратове. И даже с ослаблением карантина вариантов на удаленку меньше не становится.

А потенциальные работники только и рады. С удовольствием откликаются на вакансии, где можно трудиться в поте лица, полеживая дома на диване. Особенно такой расклад понравился жителям Омска, где за год на 489% (!) чаще стали отзываться на заманчивые предложения. А также в Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске и Барнауле. Только в Тюмени, видимо, работники не любят засиживаться дома – там конкуренция на удаленку, наоборот, упала.

- В Иркутске откликов на такие вакансии за год стало больше на 194%, - добавляют аналитики.

Что ни говори, а за время самоизоляции многие уже привыкли утром лишний часок поспать, и каждый день экономить деньги на проезд и на обеды. Но есть одно «но». В Иркутске, по подсчетам экспертов, сотрудникам на дистанционке предлагают зарплату на 14% меньше, чем остальным. Вот вам и выгода…

Понятно, что подобный график – не для всех. Удаленно не построишь здание, не полечишь зубы. А вот вести бухгалтерию, писать тексты, продавать услуги - словом, заниматься офисной работой - запросто!

Поэтому удаленку чаще предлагают специалистам по маркетингу, рекламе и PR, менеджерам по управлению персоналом, а также айтишникам и страховщикам. Это в целом по стране. А что насчет удаленной работы в Иркутске 2020? Давайте посмотрим на сайтах по поиску работы.

Например, на HeadHunter - больше сотни вакансий с пометкой «можно из дома». Явно в почете программисты и разработчики - им сулят доход в 100-200 тысяч рублей. Как и торговому представителю в крупной компании. Зарплату до 100 тысяч обещают инженерам, рекрутерам, менеджерам по продажам. Операторы контактных центров могут заработать 30-50 тысяч. Подработки на 10-20 тысяч рублей - для консультантов в соцсетях и тех, кто готов вести опросы по телефону. Так что выбор есть, а при желании будет и неплохой доход.

КОНКРЕТНО

Кому чаще предлагают удаленную работу в Иркутске 2020

Сфера % от общего количества вакансий

«Маркетинг, реклама, PR» 16%

«IT, интернет, телеком» 10%

«Банки, инвестиции» 9%

«Административная работа» 4%

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Диана ЛАНГЕР, директор кадрового агентства:

"Отбор будет все жестче"

- Действительно, после карантина многие офисные сотрудники, кого перевели на удаленку, хотят остаться в этом графике. Особенно женщины. Почему? Экономится время на сборы и проезд на работу и обратно. Эти драгоценные часы можно потратить на семью и воспитание детей, домашние дела и на себя. Причем ради удобных для себя условий многие готовы даже поступиться частью зарплаты.

Работодателям тоже прибыльно переводить сотрудников в онлайн. Ведь тогда в офисе нужно меньше рабочих мест с компьютерами, значит, сокращается площадь аренды. Но сложность в том, что не каждый специалист способен сам организовать себе процесс и эффективно работать на дому. А лично контролировать каждого - не лучший вариант для начальства. Поэтому, полагаю, что отбор на удаленную работу в Иркутске будет становиться жестче, а испытательные сроки - короче.

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