Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 сентября: 15 688 сибиряков выздоровели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 11 сентября. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 в регионе остается на прежнем уровне. За сутки диагноз новая коронавирусная инфекция подтвердился еще у 76 человек. Количество случаев заражения в регионе с начала пандемии – 17 691. Радует, что 15 688 заразившихся в Приангарье уже выздоровели.

Сегодня в медучреждениях области остаются 628 пациентов, 23 из них в тяжелом состоянии. Как сообщают региональные власти, еще 1088 сибиряков лечат амбулаторно. К несчастью, в Приангарье пандемия также не проходит бесследно – есть и летальные исходы заболевания. За сутки скончались два пациента от COVID-19. Число жертв коронавируса в Приангарье – 287. Из этого числа 203 инфицированных умерли из-за новой коронавирусной инфекции, еще 84 – от сопутствующих заболеваний.

Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 11 сентября: летальность в регионе уже три недели не увеличивается

1, 48% - такой индекс летальности пациентов с COVID-19 в Иркутской области высчитали сотрудники Информационного центра по коронавирусу. По их данным, в Приангарье он не увеличивается на протяжении вот уже трех недель. Временами даже снижается.

«Неделей ранее индекс демонстрировал снижение на 0,02%, еще семь дней назад - на 0,01%», - сообщили в ИЦК. – «Стоит отметить, что Приангарье – один из четырех регионов Сибири, где не увеличился коэффициент летальности».

В Сибири самый высокий индекс летальность у Новосибирской области – 3, 24%, далее следует Красноярский край с показателем в 2, 88%. На третьем месте в этом антирейтинге – Омская область и индекс в 2, 37%.

«Эти регионы также входят в 10 субъектов России с самым высоким индексом летальности, а их показатели выше среднесибирских и общероссийских», - отметили сотрудники Информационного центра по коронавирусу. – «Самая высокая летальность среди субъектов РФ в Санкт-Петербурге - 6,70%».

Меньше всего смертей в Алтае. За неделю – ни одной. Индекс смертности там с начала пандемии – 0, 33%. А вот в Ненецком автономном округе и Сахалинской области за все время распространения коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода COVID-19.

Коронавирус в Иркутске, 11 сентября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области

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