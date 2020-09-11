Онлайн-марафон «Ночь выборов» в Иркутской области:следим за подсчетом голосов. В студии ведущие Наталья Кравченко и Галина Тюрнева. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Со 2 сентября длится проект «Комсомольской правды» в Иркутске и телеканала ТиВиСи «Три дня и одна ночь выборов». За это время гостями студии на радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске), на сайте irk.kp.ru и телеканале ТиВиСи стали депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания региона, политики, ученые. У каждого из них свой прогноз итогов голосования, своя оценка предвыборной гонки.

Ночь с 13 на 14 сентября станет финалом нашего марафона. В избиркоме региона будет идти подсчет голосов, в студии - большое обсуждение с экспертами. Ночь выборов, которую мы вместе с вами проведем в формате онлайн–марафона, должна расставить все точки над i. Ее закономерный итог - публикация предварительных итогов голосования, которые мы узнаем и озвучим в студии, когда регион будет только просыпаться перед очередной напряженной рабочей неделей. Точных цифр не ждем, их подсчитают позже, но уже станет известно, кто встанет у руля региона и, наконец, где пройдет второй тур выборов, если так случится.

В центре обсуждения на нашей площадке окажутся итоги единого дня голосования - 2020 и прогнозы в преддверии думской кампании в следующем году. Участники «Ночи выборов» в студии «Комсомольской правды» и ТиВиСи будут дискутировать по самым актуальным вопросам текущих и предстоящих кампаний.

ВНИМАНИЕ!

Слушайте нас в прямом эфире 13 сентября с 21.00 на радио «Комсомольская правда» (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске), смотрите трансляцию на сайте irk.kp.ru и телеканале ТиВиСи.