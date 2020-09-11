Сергей Сокол: Надо наводить порядок в области.

Ежедневно со второго сентября в течение пяти часов зрители вместе с экспертами в прямом эфире телеканала ТИВИСИ и на сайте «Комсомолки» следили за ходом кампании. А если не было времени, слушали радио «Комсомольская правда» в 18.00 - всё самое яркое было и там. В любое удобное время заходили на сайт irk.kp.ru - и там можно было прочитать и пересмотреть записи. И газета, конечно.

В дни голосования вместе считаем явку и держим в курсе главных событий на избирательных участках. А с 13 на 14 сентября – всю ночь в прямом эфире следим за результатами. На наш ежедневный марафон пришел депутат Государственной Думы, секретарь Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Сокол.

Сергей Сокол: Надо наводить порядок в области

О явке

Я думаю, что основной наплыв избирателей будет в воскресенье, потому что сейчас большинство людей работает, придут пока пенсионеры. Думаю, что даже в условиях пандемии явка не упадет. Может быть, она не будет выше с учетом всех этих факторов,но она будет такая как всегда и везде.

Муниципальные выборы.

- В каждой территории есть свои нюансы. Мы, как региональное отделение ЕР, об этом в курсе, держим ситуацию на контроле. Прогнозы на муниципальные выборы у нас очень оптимистичные. Мы, думаю, заберем большинство мандатов муниципалитетов тех районов, где идут выборы. Думаю, что большинство мэров из 12, которых мы избираем, тоже будут из тех, кого мы поддерживаем. У нас были времена и тяжелые, в 2018 году, но мы смогли восстановиться, мы вернули доверие избирателей. Доверие к партии поднялось на 10% с осени до весны этого года и я думаю, что это результат той работы, которую мы ведем. Прежде всего партия и на региональном, и на федеральном уровне была сосредоточена на том, чтобы решить проблемы, которые связаны с пандемией, чтобы это решение нашло отражение в законодательстве. За весну и лето, я знаю о той работе, которую проделали мои коллеги здесь, в ЗС, пришлось переписать сотни законов. Они касаются и работы на удаленке, и помощи пострадавшим группам населения. Все это делалось во имя того, чтобы помочь тем, чьи доходы могли резко упасть, от представителей бизнеса до семей с детьми.

Наказы избирателей.

Люди хотят работать и получать достойную зарплату. Хотят, чтобы города и поселки развивались и были комфортны для проживания, чтобы было где провести культурный досуг. Нужны спортплощадки, современные ровные дороги, больницы, детские сады, школы.

Предвыборные настроения достаточно оптимистичны. За месяц я пообщался с большим количеством людей, узнал, как идет работа, как выполняют свои задачи главы, мэры, с какими проблемам сталкиваются главы, мэры, в том числе во взаимоотношениях между собой. Может, в чем –то есть пока не полностью отлаженная работа с правительством Иркутской области.

А правительство Иркутской области, которое досталось в наследство Игорю Ивановичу, он, как исполняющий обязанности, пока не может, по уставу не может поменять структуру управления, поэтому сейчас не все налажено так, как хотелось бы, и это мы тоже все обсуждали. И эти все пожелания Игорь Иванович знает, он на всех территориях побывал, он уже и поручений много дал своему правительству для исполнения. Он знает и о проблемах, которые есть и, в том числе, в межбюджетном ракурсе, между правительством области и муниципалитетами.

О проектах

Люди получают в результате реализации проектов тот продукт, который и задуман. Во-первых, это то, что они попросили, во-вторых, все деньги превращаются в то, что люди хотят. Появляются места, куда можно выйти погулять с детьми, где провести время. Некоторые мэры, особо хозяйственные, еще больше расширяют комфортную территорию. Чем больше люди нас поддерживают, тем больше мы сможем сделать. Поддержка людей она обернется большими возможностями, чтобы людям помогать.

Успешно развивается 21 партийный проект ( 15 федеральных и 6 региональных), за их счет решается огромное количество задач для муниципалитетов. Проекты затрагивают и образование, и здравоохранение, и культуру, и спорт , и многие другие сферы. Самые популярные - городская среда и народные инициативы. Эти программы позволяет решить проблему благоустройства городов и поселков. Мы внимательно следим за ходом реализации этих работ, вместе с жителями совершаем рейды, проверяем, как подрядчики трудятся, насколько они соблюдают сроки.

Об управлении территорией

- Я считаю, что надо первым делом надо выстроить адекватную систему управления территорией. Она включает много уровней, и надо понять, что мы развиваем в первую очередь. Приоритетных тем много — это и дороги, авиасообщения, малые аэропорты, проблемы с иркутским аэропортом, водное сообщение. У нас нет министерства транспорта,и это проблема! . Транспортом занято одно из подразделений министерства ЖКХ. А это отдельная отрасль, которая должна быть адекватно управляема. Точно также с энергетикой. У нас не только нет министерство цифровизации, у нас много где и интернета-то нет! А на многих территориях реализуются федеральной программы, которые связаны со всемирной сетью. Пандемия поставила вопрос ребром. Сейчас без смартфона мало кто может. Это система управления.

Межбюджетные отношения. Это одно из самых главных направлений, которые нужно нормализовать. Здесь есть много странных явлений, например, таких, когда экспертиза рассматривает проекты годами. Хотя это областное подразделение!

О взаимоотношениях с федеральным центром

Для эффективного взаимодействия с федерацией нужна командная работа всех уровней власти на территории. Нужно, чтобы ресурсы, которая область генерирует и производит распределялись в пользу области Когда мы здесь у себя наведем порядок, то удивимся,сколько у нас денег, о которых мы даже и не подозревали . А когда в Москве увидят, что у нас здесь порядок, сразу вырастет денежный поток из центра, потому что средства дают туда, где они превращаются в конкретный продукт для людей и никогда не дадут в регион где нет порядка. А у нас есть все чтобы навести порядок.

О необходимости плана

Последнее пять, а то и больше лет область просто дрейфует. У нас нет программных документов, неизвестно, к чему мы стремимся. А такой документ обязательно должен быть. Конечно это не догма, мы не можем расписать на 20-30 лет план,но должны наметить цели, понять, какие у нас точки роста, какой потенциал.

И, если вы понимаете, что через пять лет вот в этом месте, в этом городе будет, допустим, промышленное предприятие, то там уже нужно начинать стоит социальные объекты.

А как раньше это было? Если у мэра хорошие отношения с губернатором, то у него 12 детских садов на маленький город, а на огромную территорию ничего не дают, потому что пытаются не замечать. Это не государственная политика. Поэтому такая стратегия обязательно нужна.

Мы должны видеть цель, многие процессы должны быть согласованы между собой и внутри области, и с соседями. Например,транспортно-логистический центр для Якутии, для тех строек, которые планируются в республике. Они очень сильно могут быть ориентированы на север, на Усть- Кут и Киренск, как транспортные пути. И это важно, потому что сейчас из Якутии некоторые грузы везут напрямую по зимнику в Дудинку и дальше на Северный морской путь. Им проще работать с Красноярским краем! то связано с комфортом деловых отношений.

А возможности для молодежи, для студентов? У нас очень достойная высшая школа, наука очень развита, но она разобщена. Везде междоусобные какие-то процессы происходят. Понемногу стабилизировалась ситуация с ИГУ, сейчас с БГУ . Думаю, этот процесс будет кому координировать. Есть президентский проект по высшей школе, и он он мог бы давно создан здесь, мы получили бы большие перспективы. А нас ведь и большая научная база для этого есть, и образование, и промышленность... Но все -таки высшая школа - это не все,что нужно для того, чтобы молодежь здесь оставалась. Нужно, чтобы здесь интересно было жить и работать, и перспективы были. Важен и комфорт — детсады, школы. И не только в Иркутске, а по всей области.