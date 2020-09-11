Биография Михаила Щапова: что известно о кандидате в губернаторы Иркутской области 2020.

Биография Михаила Щапова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020. Михаил Щапов родился 20 сентября 1975 года в северном Киренске, позднее его родители перебрались в Иркутск.

В 1999 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России в Новосибирске. Десять лет отдал работе в иркутском региональном управлении Федеральной службы безопасности. Занимался вопросами экономической безопасности и борьбы с коррупцией, возглавлял оперативное отделение. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. В отставку вышел в 2010-м году в звании подполковника.

Годом позже он окончил Юридический институт Иркутского госуниверситета, а впоследствии получил степень МВА по Управлению недвижимостью в АНХ при Правительстве России.

В то же время создал с партнерами сельхозпредприятие. Возглавил ИРО ООО «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».

Дальнейшая биография Михаила Щапова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020, связана с работой в парламентских структура – на уровне региона – в Заксобрании, на уровне страны – в Госдуме.

В 2013 году Михаил Щапов избран депутатом Законодательного собрания Иркутской области (по списку КПРФ), а в сентябре 2016 года был избран в Государственную думу от Приангарья, набрав 34, 45% голосов избирателей. Его ближайший соперник в этой предвыборной гонке получил на 4% меньше, борьба была острой.

Соответственно своему опыту работы и образованию, с 2016 по 2017 год Щапов был членом комитета по безопасности и противодействию коррупции, входил в комиссию Госдумы о контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых народными избранниками.

После 2017 года Михаил Щапов занят в экономическом направлении, входит в комитет по бюджету и налогам. Член трехсторонней комиссий по вопросам межбюджетных отношений.

Деятельность Михаила Щапова в Госдуме также связана с обеспечением прав граждан страны. Год назад, в 2019, он стал членом межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению прав предпринимателей РФ, а также и группы по защите прав граждан и доступности цифровых технологий. Уже в этом, 2020 году возглавил рабочую группу по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере с\х при комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП. Группа занимается разработкой вариантов помощи отраслям экономики, которые понесли урон в результате ограничений, введенных в связи с COVID 2019.

Депутаты Госдумы от Приангарья не забывают об интересах территории и работают сообща для ее блага, вне зависимости от партийной принадлежности. С этой целью создана рабочая группа «Байкал», в которую с 2017 года входит Михаил Щапов, работая над правовыми вопросами.

Михаил Щапов - член фракции КПРФ в Госдуме РФ

Он женат, имеет четверых детей и двоих внуков.

Такова биография Михаила Щапова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020.