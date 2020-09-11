Биография Геннадия Щадова: что известно о кандидате в губернаторы Иркутской области 2020.

Биография Геннадия Щадова: что известно о кандидате в губернаторы Иркутской области 2020. Геннадию Щадову 49 лет. Он родился в городе Черемхово 22 июня 1971 года. Представитель известной в угольной отрасли династии Щадовых, его дед был министром угольной промышленности СССР, отец руководил «Востсибуглем».

Геннадий Щадов продолжил династию. В 1992 году он закончил горный факультет Иркутского политехнического института, работал в «Востсибугле». Выступал за баскетбольный «Шахтер», стал мастером спорта России.

Биография Геннадия Щадова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020, связана с ИРНИТУ. Он занят преподавательской и научной деятельностью. Геннадий Щадов – член ученого совета, проректор административно-хозяйственной и производственной деятельности в своем вузе.

Геннадий Щадов кандидат экономических наук, профессор. Преподает студентам логистику и является квалифицированным специалистом в области технологии и организации открытых горных работ, управленческой деятельности в промышленных и коммерческих предприятиях.

Проводил научные исследования в направлении геоэкологии, руководит подготовкой аспирантов по профилю экономика и управление народным хозяйством, имеет солидный список публикаций.

Супруга также работает в ИРНИТУ.

Выдвинут: региональным отделением в Иркутской области Политической партии КПСС.

Такова биография Геннадия Щадова, кандидата в губернаторы Иркутской области 2020