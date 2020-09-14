Александр Ведерников: «Нужно предусмотреть бесплатное питание для младших учеников частных школ»

Депутатский штаб посвятили теме школьного питания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О том, как соблюдаются меры безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса, а также организацию питания в школах для учеников 1-4 классов, обсудили в пятницу, 11 сентября, на очередном заседании депутатского штаба в Заксобрании Приангарья. Одним из итогов мероприятия стало предложение спикера областного парламента Александра Ведерникова обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов частных школ.

«Президент страны в своем ежегодном послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников начальной школы. Но это не коснулось частных образовательных учреждений. И по этому поводу к нам уже поступило несколько обращений. Депутатский штаб как раз является площадкой, на которой мы слышим мнения и проблемы с территорий, и одна из наших основных задач аккумулировать предложения и донести их до исполнительной власти. Поэтому мы предлагаем объединить усилия и обратиться с инициативой в правительство РФ внести изменения в федеральный закон об образовании, чтобы он в полной мере отвечал духу поручения президента – питанием должны быть обеспечены все школьники».

Речь идет примерно о полутора тысячах школьниках, именно столько ребят обучаются сегодня в начальных классах негосударственных образовательных учреждениях Иркутской области. И это примерно 5-7% от общего количества детей этой категории. Чтобы обеспечить их горячим питанием в бюджете области потребуется примерно 20 млн ежегодно. Безусловно, депутаты подумают, как это можно сделать на региональном уровне, но постараются все же воспользоваться, прежде всего, федеральной помощью. По сути – инициатива, озвученная спикером, один из вариантов решения вопроса. Депутаты в дальнейшем планируют более подробно рассмотреть эту тему на площадке Заксобрания.

Напомним, Иркутская область стала одним из регионов России, где с 1 сентября учащиеся 1-4 классов государственных школ получают горячее питание в школах. Как рассказала по видеосвязи депутатам и.о министра образования региона Елена Апанович, на организацию всего процесса Приангарье в 2020 году получит из федерального бюджета более 600 млн рублей. Субсидию региону дали на условиях софинансирования. Из областной казны сумма составляет 225 млн. рублей. Средства поступят в 837 школ, именно по стольким школам Роспотребнадзор дал, как говорится, «зеленый» свет», то есть положительное заключение.

Но, конечно, не обошлось и без сложностей. Очевидно, что есть школы, особенно малокомплектные – в деревнях и селах, в которых пищеблоки устарели, а столовые настолько малы, что не могут вместить всех детей. И сегодня таких школ в регионе 50. Опять же и их ученики не остались без сытных завтраков и обедов.

- В них мы организовали подвоз горячего питания, а где это невозможно, в нескольких учебных учреждениях, пока выдаем пайки, - поясняет Елена Апанович. - Финансируем пока из регионального и муниципального бюджетов. Общая сумма затрат областного бюджета до конца года составит 21 млн 80 тысяч рублей.

А что дальше? Глава регионального минобра рассказывает, что поможет областная программа, которая рассчитана на два года. Утвержден уже и план-график ремонтов и модернизации пищеблоков. В первую очередь, проблемы намерены решать в тех самых 50-ти школах, чтобы поскорее наладить там процесс с организацией питания. Рассматривают власти и такой вариант, как покупку мобильных столовых для сельских школ. На все это планируют потратить 1,5 млрд рублей.

- Мы знаем, что правительство провело объемный мониторинг по школам, по организации в них питания, - заметила председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова. – Ускоряются и темпы по модернизации пищеблоков. Мы, в комитете, тоже много занимались этим вопросом и есть сомнения, не возникает ли в школах потребность в дополнительных сотрудниках? Ведь столько ребятишек теперь питаются!

Ирина Синцова отметила, что в ЗС тоже много занимались этим вопросом и выразила сомнения, не возникает ли в пищеблоках потребность в дополнительных сотрудниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елена Апанович ответила, что, действительно, бесплатное питание получает очень много детей. Это и младшие ученики, и дети-инвалиды, из малоимущих и многодетных семей, и с ограниченными возможностями здоровья. Однако, что касается начальной школы, то, как показал мониторинг, и до нововведения ходили организованно в столовые 96% учеников. И пока оснований для того, чтобы увеличивать штат работников, нет. Хотя если потребуется, то этот вопрос в правительстве рассмотрят.

Спикер предложил объединить усилия и обратиться с инициативой в правительство РФ внести изменения в федеральный закон об образовании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ольга Безродных спросила, когда в районы начнут поступать средства на обеспечение учеников питанием, поскольку сегодня администрации решают этот вопрос самостоятельно. И.о. министра заверила, что средства поступят в территории в ближайшие дни.

Также Галина Кудрявцева отметила, что проехала по поселкам Зиминского района, который курирует как депутат, и получила только положительные отзывы от родителей.

Вопросы безопасности детей, а также обеспечения бесплатным питанием в школах останется на контроле областного парламента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дети питаются во всех школах бесплатно, полноценно, все довольны, - сказала Галина Кудрявцева. – Но у меня возникает вопрос, когда ограничения снимут с детских садов, где сегодня открыты только дежурные группы.

Как было сказано, пока решения по отмене такого режима нет. Кроме того, как минимум до конца сентября на «дистанционке» работают учреждения дополнительного образования.

В целом же депутаты на штабе затронули не только тему питания, но начали, на самом деле, с обстановки в школах с коронавирусом. Сегодня, как известно, все образовательные учреждения работают как обычно, но со строгим соблюдением всех мер безопасности. На входе ребятишкам измеряют температуру, учатся они в основном в одном кабинете, помещения дезинфицируют, а все массовые мероприятия запрещены. Однако, несмотря на это, случаи заражения все же есть. Так, в Братске отправили три класса на самоизоляцию, и один в Тайшете. У всех детей взяли анализы, а кабинеты, в которых они учились, тщательно продезинфицировали. Ситуация под контролем.

Вице-спикер Ольга Носенко обратила внимание на то, что необходимо оценить нагрузку на техперсонал школ, потому что добавилась санитарная обработка. А Кузьма Алдаров отметил, что многие из озвученных на депутатском штабе вопросов рассмотрит дополнительно профильный комитет Заксобрания.

Вице-спикер Ольга Носенко обратила внимание на то, что необходимо оценить нагрузку на техперсонал школ, потому что добавилась санитарная обработка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вопросы безопасности детей, а также обеспечения бесплатным питанием в школах останется на контроле областного парламента, - заключил Александр Ведерников.